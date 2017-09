Nové autobusové linky i změny tras. Novinky v pražské MHD od září 2017

101

změna trasy (záměna linek 101 a 138 v koncových úsecích): TOLSTÉHO – ... – SKALKA (A) – MICHELANGELOVA – Plošná (×) – Mokřanská (×) – Myšlínská (×) – Kablo (×) – Kovošrot (×) – ZENTIVA

typ vozidel: v PD nově standardní, v SN nadále midibus

v úseku Zentiva – Michelangelova, resp. Skalka – Zentiva zpravidla v provozu pouze ve špičkách PD, vybrané spoje v ostatních obdobích

109

vybrané spoje v přepravních špičkách PD převedeny na novou linku 239

113

mírné posílení provozu v PD mezi cca 7:40 a 8:00 v úseku Kačerov – Sídliště Písnice v tomto směru (1 spoj navíc)

114

zrušena, nahrazena prodlouženou linkou 138



119

posunuje se celotýdenně první spoj s odjezdem ze zastávky Nádraží Veleslavín ve 4:53 na 5:13 (nově zdvojený spoj)

120

zřizuje se spoj v PD v trase Na Knížecí – Pod Lochkovem s odjezdem v 19:45 (vyplnění intervalu 30 minut mezi spoji v 19:30 a 20:00)

121

prodlužuje se celotýdenně spoj s odjezdem ze zastávky Nádraží Braník v 0:36 do trasy Nádraží Braník – Zálesí (v zast. Zálesí lepší přestup na linku 904 ve směru do centra)

124

mírné posílení provozu v PD na konci ranní špičky ve směru ze zastávky Dvorce na Želivského (2 nové spoje, 1 nový spoj až do zast. Habrová – opačný směr posílen již v lednu 2017)

131

mírné omezení spojů v PD a v sobotu na začátku provozu ve směru z Hradčanské na Bořislavku (interval 30 minut namísto 20)

137

změna spojů v ranní špičce z důvodu dopravy dětí z oblasti Malvazinek do škol v Nových Butovicích ̈

138

změna trasy (záměna linek 101 a 138 v oblasti Skalky; prodloužení ze zastávky Nemocnice Krč do zastávky Ústavy Akademie věd jako náhrada na linku 114)

SÍDLIŠTĚ SKALKA – Královická (×) – Rembrandtova (×) – MICHELANGELOVA – SKALKA (A) – ... – Nemocnice Krč – Klárův Ústav (×) – Ústav Mateřství – IKEM – V Lískách (Z) (×) ˜– ÚSTAVY AKADEMIE VĚD

ruší se zajíždění linky do zastávek Nemocnice Krč před vchodem do Thomayerovy nemocnice, linka zastavuje pouze v zastávkách ve Vídeňské ulici (ve směru Skalka v zast. linky 139)

celotýdenní posílení provozu na intervaly páteřní linky v úseku Ústavy Akademie věd – Michelangelova (resp. Skalka)

148

navyšuje se rozsah provozu:

celotýdenně ráno v provozu již od 5:15 – interval v PD 15 minut, v SN 30 minut

celotýdenně večer v provozu až do 19:30 (poslední odjezd ze zastávky I.P.Pavlova) – interval v PD 15 minut, v SN 30 minut

mírné posílení provozu v PD na konci ranní špičky (navíc 1 spoj)

164

změna trasy (odklon): POLIKLINIKA PETŘINY – ... – Halenkovská (×) – Starý Zličín – Blatnická (×) – Valtická (×) – SOBÍN

přemisuje se zastávka Halenkovská: nově také v Hrozenkovské ul., ale na druhém ramenu křižovatky, cca 35 m od vyústění Strojírenské ulice

přemisuje se zastávka Obora Hvězda ve směru Poliklinika Petřiny: do zadní části stávajícího zastávkového zálivu

v úseku Sídliště Řepy – Sobín v provozu vybrané spoje

172

zřizují se 3 páry spoj v PD večer v úseku Velká Chuchle – Na Hvězdárně (odjezdy ze zastávky Velká Chuchle jsou ve 20:58, 21:57 a 22:57)



184

zřizují se garantované návaznosti na linku 180 v zastávce Kukulova ve směru Motol (max. 2 minuty)

celotýdenně cca od 21:00 do ukončení provozu

v sobotu ráno a v neděli ráno a dopoledne (při intervalu 20 minut)



190

mírné posílení provozu v PD na konci ranní špičky (v obou směrech navíc 1 spoj)



191

zřizuje se spoj v trase Divoká Šárka – Letiště s odjezdem ve 4:48

ruší se spoj v trase K Letišti – Letiště s odjezdem v 5:04



213

prodlužují se spoje v PD ze zastávky Želivského s odjezdem v 18:45 a 19:37 (odjezdy z Hájů v 19:11 a 20:03) do zastávky Nádraží Uhříněves

prodlužují se spoje v PD s odjezdem ze zastávky Jižní Město v 9:10 a 18:41 do trasy Nádraží Uhříněves – Želivského (nové odjezdy jsou v 8:55 a 18:25)



230

posílení provozu v PD na konci odpolední špičky:

ze zastávky Filmové ateliéry jedou nově spoje v 19:51 a 20:28 namísto v 19:59 a zřizuje se spoj s odjezdem ze zast. Chaplinovo nám. v 19:39

v opačném směru je interval 30 minut ze zastávky Holyně až do 20 hodin



239

zřízení linky v trase: PALMOVKA (B) – Balabenka (×) – Novovysočanská – Balkán (×) – Spojovací – Pod Táborem – Kolonie (×) – Za Horou – Spolská (×) – Sídliště Jahodnice (×) – Jahodnice – Lomnická – Nádraží Dolní Počernice (S) – Dolní Počernice – Nádraží Běchovice (S) – Běchovice – Na Vaňhově (×) – Blatov (×) – Rápošovská (×) – Újezd nad Lesy – Sudějovická (×) – Zbyslavská (×) – Rohožnická (×) – SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK

typ vozidel: standardní

v provozu pouze v PD v ranní a odpolední špičce, ve společném úseku s linkou 109 převedeny spoje z linky 109; v provozu zatím pouze na zkušební dobu 3 měsíců

257

zrušena, nahrazena linkami 164 a 306

343

změna trasy: ze zastávky Horoušany, U Rybníka vedena linka přímo do Nehvizd do nové zastávky Nehvizdy, škola

ruší se zastávky: Vyšehořovice; Nehvizdy, U studánky a Nehvizdy (nahrazeno novou linkou 482)

sled zastávek: NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE-SEVER (S) – ... – Horoušany, U Rybníka [1] – Nehvizdy, Na Kopci (Z) (×) [1] – NEHVIZDY, ŠKOLA [1]



346

zavádí se provoz v PD dopoledne v intervalu 60 minut



360

posunují se spoje v PD s odjezdem ze zastávky Praha, Smíchovské nádraží v 6:35 a 14:50 na 6:20 a 14:45



367

mírné omezení provozu v PD na konci ranní špičky ve směru do Brandýsa nad Labem

namísto spojů s odjezdem ze zastávky Praha, Černý Most v 8:20, 8:40 a 9:05 jedou spoje v 8:25 a 8:55

ruší se spoj s odjezdem ze zastávky Brandýs n.L.-St.Bol., Aut.st. ve směru do Prahy v 9:14

posunuje se spoj s odjezdem ze zastávky Praha, Černý Most ve 12:35 na 12:25



368

úprava spojů v PD v ranní špičce (+ úprava jízdní doby mezi obcemi Předboj a Líbeznice v tomto období)

namísto spojů s odjezdem ze zastávky Praha, Ládví v 6:40 a 7:10 jede jen spoj v 6:50

spoje s odjezdem v 6:12, 7:42 ze zastávky Předboj jsou zkráceny do trasy Baš, Baštěk – Praha, Ládví s odjezdem z nové výchozí zastávky v 6:15 a 7:45

naopak spoj s odjezdem ze zastávky Baš, Baštěk v 8:17 je prodloužen do trasy Předboj – Praha, Ládví a posunut na 7:55

zřizuje se spoj v trase Baš, Baštěk – Líbeznice, škola s odjezdem v 7:30



370

posunuje se spoj v PD s odjezdem ze zastávky Praha, Kobylisy v 6:20 na 6:25 (v 6:20 jede spoj linky 372)



372

posunuje se spoj v PD s odjezdem ze zastávky Praha, Kobylisy v 6:25 na 6:20

spoj obsluhuje Újezdec (zřízeny zastávky Dřínov, U Rybníka; Újezdec a Dřínov, U Rybníka)

ruší se zastávka Dřínov, Náves



379

rozšíření provozu v PD v okrajových obdobích

zřizují se spoje v trase Praha, Černý Most – Brandýs n.L.,St.Bol., Aut.st. v 6:00 a 20:45

zřizuje se spoj v trase Brandýs n.L.,St.Bol., Aut.st. – Praha, Černý Most v 19:54



432

ruší se zastávka: Milovice, škola



434

zřizuje se zastávka: Milovice, škola a Nymburk, Jankovice Šeříková

ruší se zastávky: Milovice, Letecká a Milovice, Balonka



436

ve směru Nymburk většina spojů začíná již v zastávce Milovice, Park Mirakulum, zřizují se zastávky: Milovice, Park Mirakulum a Mil., Balonka

ve směru Milovice se zřizují zastávky Mil., Balonka; Mil., Letecká; Mil. Sportovní a Mil., Park Mirakulum, většina spojů je prodloužena až do zast. Mil., Park Mirakulum



437

posunuje se spoj v PD s odjezdem ze zastávky Nový Knín v 6:51 na 6:56 (během školních prázdnin jede spoj namísto v 6:58 v 7:03)



460

zřizuje se spoj v PD v trase Nový Knín, Libčice – Nový Knín s odjezdem v 5:23



469

linka nově obsluhuje Svojšovice

ve směru Březí, Podskalí se zřizuje zastávka Strančice, Svojšovice: na návsi ve Svojšovicích v bývalé zastávce ČSAD

v opačném směru, tj. do Strančic se přemisuje zastávka Strančice, Svojšovice na náves ve Svojšovicích naproti bývalé zastávce ČSAD



476

posunuje se spoj v PD v trase Křenek – Kostelec n.L., Nám. s odjezdem ve 13:05 na 13:25



480

linka je zkrácena do trasy Lysá nad Labem, žel.st. – Kostomlaty n.L., Žel.st. (dříve se zastávka jmenovala Kostomlaty n.L., prodejna)

v úseku Kostomlaty n.L., Žel.st. – Nymburk hl.n. nahrazuje linku 480 linka 497



482

zřizuje se linka v trase: ÚVALY, ŽEL.ST. [1] – Úvaly, U Mlýna (T) (˜×) [1] – Úvaly, Husova (Z) (×) [1] – Úvaly, Náměstí Arnošta z Pardubic [1] – Úvaly, U Hřbitova (×) [1] – Tuklaty [1] – Tuklaty, Tlustovousy [1] – Vyšehořovice, Vyšehořovičky (×) [2] – Vyšehořovice [2] – Vyšehořovice, Kozovazy (×) [2] – Mochov [2] – Nehvizdy, U Studánky [1] – Nehvizdy [1] – NEHVIZDY, ŠKOLA [1]

z Úval odjíždí spoj pouze ve dnech školního vyučování v 7:01

ze zastávky Nehvizdy, Škola odjíždí pouze ve dnech školního vyučování 3 spoje ve 12:57, 15:05 a 17:05



486

posunuje se spoj v PD s odjezdem ze zastávky Osečany ve 14:29 na 14:20



497

na linku převedeny spoje linky 480 z Nymburka do Kostomlat nad Labem

zřizují se zastávky: Nymburk, Letců R.A.F.; Nymb.,Poliklinika; Nymb.,Lipová – obousměrně, v pravidelných zastávkách linky 433

zřizuje se zastávka: Milovice, škola

ruší se zastávky: Milovice, Letecká



498

zřízeny zastávky Poděbrady, Přední Lhota, Spolkový dům a Poděbrady, Přední Lhota, U Kopečků i ve směru do Peček (viz. Zřízení zastávek PID)



655

spoje dříve začínající, resp. ukončené v zastávce Nehvizdy jsou prodlouženy z/do zastávky Nehvizdy, škola (viz. Zřízení zastávek PID)



669

posuny spojů v PD na začátku odpolední špičky

spoj s odjezdem ze zastávky Sudovo Hlavno v 14:20 (nově 14:41) je zkrácen do zastávky Brandýs n.L.-St.Bol., Aut.st.

spoj s odjezdem ze zastávky Brandýs n.L.-St.Bol., Nádr. ve 13:40 (nově 13:55) je zkrácen do zastávky Sudovo Hlavno



670

spoj v PD s odjezdem ze zastávky Kostelní Hlavno, U Kostela ve 14:27 jede již ze zastávky Sudovo Hlavno (odjezd ve 14:25)



671

zřizuje se linka v trase: JENŠTEJN, HRADNÍ [1] – Jenštejn [1] – Přezletice, Kocanda [1] – Přezletice, Horní náves [1] – Přezletice, U Rybníka (×) [1] – Podolanka [1] – BRANDÝS N.L.-ST.BOL., U SOUDU [2]

ze zastávky Jenštejn, Hradní odjíždí ve dnech školního vyučování spoj v 7:28

ze zastávky Brandýs n.L.,St.Bol., U Soudu odjíždí ve dnech školního vyučování 2 spoje ve 13:00 a 17:00

Vysvětlivky: PD - pracovní den, SN - sobota a neděle. Zdroj: ROPID