Zájem o MHD roste, cena ročního kuponu se měnit nebude, rozhodla Praha

„Tato částka je tímto plně integrována do ceníku MHD, to znamená, že už nebude ve zkušebním režimu, ale trvalém provozu,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Pilotní projekt měl trvat do 30. června 2017.

Vloni zaznamenal dopravní podnik (DPP) tržby za roční kupony 2,21 miliardy korun s DPH, o rok dříve to bylo 2,2 miliardy. Kupon zlevnilo město v roce 2015 z původních 4750 korun. Pro děti a seniory zlevní jízdenka MHD přikupovaná k jízdence na vlak.

Loni si zlevněný roční kupon zakoupilo 348 444 lidí, v roce 2015 to bylo 121 644 lidí. Další část cestujících si ale na rok 2015 zakoupila kupon za původní cenu, pořizovali si je ještě předtím, než město oznámilo zlevnění. Tržby z ročního jízdné se zvýšily na zmíněných 2,21 miliardy, celkové roční tržby DPP se pohybují okolo čtyř miliard.

Zlevnění ročního kuponu prosadila současná koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN), která si jej vepsala do svého programového prohlášení. Platit začal zlevněný tarif od 1. července 2015. Rozhodnutí vedení města tehdy kritizovala opozice.

Radní budou řešit i slevy pro děti a seniory

Radní by měli podle materiálu v úterý rovněž schválit pro děti a seniory zlevnění takzvané jízdenky T+R, tedy zvýhodněné celodenní jízdenky MHD přikoupené k jízdence na vlak. Nyní stojí 70 korun, zlevnit má pro zmíněné skupiny na 35 korun. „Na základě zkušeností z dosavadního prodeje se jedná o produkt, který je výnosově neutrální,“ píše se v dokumentu. Nyní se prodá takových jízdenek 700 až 1000 měsíčně.

Město rovněž v tuto chvíli zvažuje, zda zapojit cestující z Prahy-východ a Prahy-západ do pražského, nikoliv středočeského tarifu. Pražané totiž často bydlí za hranicemi hlavního města, ale trvalé bydliště mají v Praze, pracují tu a jejich děti zde chodí do školy. Podle Dolínka by tento krok mohl motivovat některé cestující jezdit veřejnou dopravou, nikoli auty.