MHD zdarma nebude. Než ji radní schválili, smog se v Praze rozpustil

„Usnesení rady o tom, že doprava je zdarma, máme připravené, takže kdykoliv v příštích dnech, pokud se smogová situace zase zhorší, můžeme MHD zneplatnit,“ uvedl po jednání radní pro dopravu Petr Dolínek.

Smogová situace byla v Praze vyhlášena ve čtvrtek. Od soboty do pondělí dokonce platila i takzvaná regulace vyhlášená naposledy v listopadu 1996. Některé podniky musely omezit provoz a magistrát vyzval řidiče, aby jezdili MHD. Účinné to ale nebylo.

„Vozidel v metropoli v posledních dnech výrazně neubylo,“ řekl mluvčí Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Petr Vomáčka. Magistrát by podle něj musel vydat zákaz. „Jinak je to stejné, jako byste po řidičích žádali, aby nebourali,“ doplnil.

V roce 1996 magistrát kvůli smogu vjezd do centra zakázal. Zákaz tehdy ale způsobil dopravní kolaps. Na silničních obchvatech a příjezdech se vytvářely mnohakilometrové stojící kolony vozidel, zpožděna byla i MHD.

V lednu je navíc provoz i podle ÚAMK všeobecně slabší než v jiných měsících roku. Lidé raději sednou do MHD, protože se jim nechce vyjíždět do sněhu, nebo kvůli tomu, že měli ke konci roku větší výdaje a musí šetřit.

Pokud by Praha veřejnou dopravu zdarma zavedla, vyšlo by to město denně na asi čtyři miliony korun. Náklady by Praha uhradila z rozpočtové rezervy. Dopravní podnik má podle Dolínka připraveno přes čtyřicet autobusů a také dvě soupravy metra, které by dopravu posílily.

„MHD zdarma jsme schopni zavést do dvou hodin,“ řekl Dolínek.

V úterý ale meteorologové smogovou situaci odvolali (více čtěte zde) a radní tak od nápadu dočasně upustili. Opoziční ODS je však obviňují z pasivity.

„Koalice (primátorky) Adriany Krnáčové tak dlouho řešila, co dělat, až se smog rozpustil sám,“ řekl předseda pražské ODS a opoziční zastupitel Filip Humplík.

Meteorologové předpovídají, že v nejbližší době by už smog Prahu sužovat neměl.

„Situace se lehce zlepšuje díky tomu, že začal trochu foukat vítr. V Praze se opět může objevit smogová situace, ale neměla by být tak intenzivní jako v posledních dnech. Situace, jaká je dnes, by se měla udržovat do konce tohoto týdne,“ řekl iDNES.cz mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.