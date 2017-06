Složitý hlasovací lístek, zdůvodnil Ludvík, proč prohrál v boji o lídra

Souboj prohrál o víkendu s náměstkem pražské primátorky Petrem Dolínkem (o volbě lídra jsme psali zde).

Podle Miloslava Ludvíka údajně propadlo několik stovek hlasů v jeho prospěch. O své politické budoucnosti nechtěl spekulovat. Pokud by se stáhl z politického života, počítá s tím, že se vrátí do čela pražské motolské nemocnice.

Petra Dolínka volilo lídrem 375 pražských sociálních demokratů, Ludvík dostal o 14 hlasů méně. Účast činila asi 40,5 procenta. Ludvík však upozorňuje na to, že někteří členové měli problémy správně vyplnit složitý volební lístek. „Jestliže propadlo nějakých 350 hlasů a z nich údajně vysoká část byla pro mě, to může rozhodovat,“ řekl.

Hlasování pražské ČSSD nemíní Ludvík zpochybňovat, objevili se však podle něj už někteří členové, kteří to mají v plánu. „Někdo si stěžuje na to, že se nepočítaly preferenční hlasy,“ uvedl. Není podle něj dosud jasné, zda by kontrolní komise v čele s poslancem Romanem Váňou měla přepočítávat pouze preferenční hlasy, nebo i hlasy pro lídra kandidátky.

Ludvíkova porážka znamená, že na kandidátce nebude figurovat vůbec. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) přitom Ludvíka podporoval i kvůli tomu, že se měl v předvolební kampani postarat o prezentaci problematiky zdravotnictví. Podle Ludvíka to znamená komplikaci.

„Když nejste na kandidátce, tak se dost blbě dá pokračovat v kampani,“ konstatoval. Tématu by se mohla ujmout zřejmě jeho náměstkyně z ministerstva a trojka pražské kandidátky Lenka Teska Arnoštová.

Ludvík nechtěl vůbec spekulovat na téma, zda by mohl figurovat v případné další vládě navzdory tomu, že nebude poslancem. „Ministr by měl mít poslanecký mandát, to je důležité. Na druhou stranu se mluví o tom, že se zavede klouzavý mandát,“ odkázal na návrhy, že by poslanec po nástupu do funkce ministra mohl dočasně přepustit místo ve Sněmovně náhradníkovi.

Ministr už o víkendu avizoval, že se nehodlá znovu ucházet o funkci předsedy pražské ČSSD. Před příchodem do čela ministerstva zdravotnictví na začátku loňského prosince byl Ludvík uvolněn z funkce ředitele nemocnice v Motole. V pondělí řekl, že s návratem do nemocnice do budoucna počítá. „Ano,“ uvedl.