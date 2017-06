Zábavní park Mirakulum chce růst, Milovice váhají s prodejem pozemků

Až o sto tisíc návštěvníků více než dosud by ročně mohlo mířit do zábavního parku Mirakulum v Milovicích na Nymbursku. Jeho provozovatel Jiří Antoš totiž plánuje rozlohu parku zdvojnásobit a dát mu mezinárodní věhlas.

Narazil ale na problém s okolními pozemky, které patří městu. Zastupitelé se zatím zdráhají je prodat. Důvodem je podle zjištění MF DNES hlavně spor o jejich cenu.

Mirakulum je jediný park svého druhu v Česku. Nabízí deset hektarů zábavy a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých herních prvků. Letos tam podle odhadů provozovatele zamíří kolem 300 tisíc návštěvníků.

Najdou tam lesní hřiště a kontaktní zoo, velké trampolíny, houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky a v neposlední řadě úzkokolejnou železnici, která park propojuje se sousedním tankodromem. Většina atrakcí je ze dřeva a přírodních materiálů. Od léta 2015 tam provozují také vodní svět a oázy s vodními říčkami.

Dalších 25 hektarů

„Plánujeme areál rozšířit o velké atrakce, skluzavky a další podzemní chodby, avšak v duchu našeho přírodního lesoparku,“ řekl Jiří Antoš. Má proto zájem o sousední pozemky mezi Mirakulem a tankodromem, pozemky chtějí koupit společně.

Jejich plocha přesahuje 25 hektarů a podle znalce stojí metr čtvereční 75 korun. Pozemky by tak vyšly na více než 18 milionů.

Některým obyvatelům a také několika zastupitelům se tato cena zdá příliš nízká. „Je pravda, že někteří občané a zastupitelé to vnímají tak, že pozemky u Mirakula jsou silně pod cenou. Některé vedlejší plochy, které mají jinou bonitu, se prodávaly za 400 až 500 korun za metr čtvereční,“ říká starosta Milovic Milan Pour (ANO).

Naopak provozovatel Mirakula by se s cenou chtěl dostat pod znalecký odhad.

„Jde o to, jak území vypadá a jak je umístěno. S ohledem na to nám to připadá drahé,“ řekl Antoš MF DNES. „Není přístup na komunikaci, jsou to zdevastované pozemky po ruské armádě, na které roky nikdo nesáhl,“ dodává. Podle územního plánu jde o plochy určené k rekreaci nebo provozování zahrádek, výstavba bytových domů či výrobních hal možná není.

Mezi radními a zastupiteli ještě nepanuje jasný názor, zda vůbec chtějí pozemky prodat. „Během června chci svolat pracovní jednání zastupitelstva, aby se vyjasnilo, k čemu přesně by byly využity a jaký by to mělo pro město přínos,“ říká starosta. O případném prodeji by mohlo být rozhodnuto během podzimu.

Město se také snaží z této situace získat něco pro své obyvatele. „Ve smlouvě chceme stanovit podmínky výhodné pro Milovice, protože zatím kromě dobrého jména a reklamy, kterou nám to dělá, jsme z toho příliš neměli,“ říká starosta.

Připomíná, že některé nemovitosti město provozovatelům Mirakula a tankodromu v roce 2013 zdarma zapůjčilo k užívání. Na druhou stranu za to podnikatelé pozemky rekultivují, organizují zdarma příměstské tábory pro místní děti, vybudovali odstavnou plochu pro auta místních i autobusovou zastávku. „Něco podobného chceme mít i ve smlouvě, která by řešila prodej těchto pozemků,“ doplňuje Pour.

Provozovatel Mirakula věří, že se nakonec s městem dohodne. „Chtěli bychom zdvojnásobit plochu a vytvořit z regionálního projektu velký park s mezinárodním věhlasem. Zároveň by nám to umožnilo rozšíření parkovacích ploch mimo město,“ říká Antoš. Provozovatel sousedního tankodromu zase plánuje na tomto území novou příjezdovou komunikaci mimo obytnou zónu a kemp pro karavany.

Kraj už není přívažkem Prahy

Případnou investici do rozšíření milovického zábavního parku vítá i vedení Středočeského kraje. „Mluvit do toho nemůžeme, ale obecně to podporujeme, a to neříkám jen z pozice radního, ale také jako otec šestileté dcery, které se tam velmi líbilo,“ říká zástupce hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan (STAN).

Středočeský kraj je pro turisty stále oblíbenější destinací. Jen během prvního čtvrtletí letošního roku sem zamířilo 147 624 návštěvníků, kteří se ubytovali v hotelech či penzionech.

Bylo to nejvíce od roku 2012. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se v regionu ubytovalo o 12 tisíc hostů více, což představuje meziroční nárůst o 8,9 procenta.

„Přikládám to tomu, že se postupně lepší služby v našem kraji, nabídka ubytovacích kapacit a dalších soukromých aktivit, ale i propagace turismu z naší strany,“ říká Rakušan. Kraj si podle něho začíná budovat svoji značku, už není jen přívěskem kolem turisticky oblíbené Prahy.