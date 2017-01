Slíbené třídicí centrum odpadu v Boleslavi bude, ale menší

Odpadky hromadící se v ulicích, nebo jejich drahý odvoz desítky či stovky kilometrů daleko. To je černý scénář, kterému se teď snaží vyhnout Mladá Boleslav.

Skládka v příměstské části Michalovice, kam míří domovní odpad z tamních domácností, je totiž téměř plná. Pokud město nezíská potřebná povolení na její rozšíření, nebude mít v příštích letech kam odpad odvážet.

Firma Compag, která skládku provozuje, již Středočeskému kraji ohlásila záměr navýšit kapacitu uvnitř stávajícího areálu. Její provoz by se tak prodloužil zhruba o pět let a vešlo by se tam dalších 116 tisíc metrů krychlových, tedy asi 129 tisíc tun odpadu navíc. Krajský úřad v lednu zahájil k žádosti takzvané zjišťovací řízení.

Prodlužování životnosti skládky se ovšem nelíbí obyvatelům Michalovic, kteří mají horu odpadu jen 400 metrů od svých domů a obtěžuje je zápachem i množstvím nákladních vozů, které tam mnohokrát denně přijíždí. Podle nich je to hrubě neekologický krok. „Naše skládka je zcela ekologická, jímáme vznikající plyn, má veškeré izolace,“ odmítá však stížnosti primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS).

Nově se má navíc odpad ukládat v zadní části areálu dál od obytných domů. „Určitě by nebylo správné provoz předčasně ukončit, bylo by to mrhání investičními náklady. Jedná se o moderní skládku, která má všechny parametry na ochranu životního prostředí. Plánujeme také její kompletní rekultivace. Z těchto důvodů její kompletní kapacity využijeme,“ říká Nwelati.

Slíbené třídící centrum stále není

Jak řeší odpad Kladno? Zatímco Mladá Boleslav řeší kvůli odpadům řadu problémů a úkolů, v největším středočeském městě Kladně si s tím hlavu lámat nemusí. Mají totiž smlouvu s nadnárodní firmou AVE, která má skládky svoje a s dostatečnou kapacitou. Navíc má město pro všechny případy záložní kapacitu nedaleko Strašecího. „Svoz máme nasmlouvaný s firmou, která si skládkové hospodářství vede sama. Musí splňovat všechny zákonné normy,“ říká kladenských primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Město se nechce pouštět do výstavby centra zpracování odpadu jako Mladá Boleslav. „Nejsem zastáncem toho, aby Kladno podnikalo. S tím by musel přijít někdo, kdo to chce dělat,“ říká Volf. Město však dlouhodobě zvažuje, že by z části odpadu bylo možné vyrábět pelety, jež by se spalovaly v tamní elektrárně, která zároveň zásobuje Kladno teplem.

Už nyní přitom mělo stát na okraji Mladé Boleslavi nové centrum třídění a zpracování odpadu, které by většinu komunálního odpadu přeměnilo na elektřinu, teplo a biomasu vhodnou ke spalování v teplárnách (psali jsme zde).

Místo toho pole za městem, kde mělo centrum vyrůst, zarůstá křovím a téměř půlmiliardovou zakázku začne řešit soud. Dodavatel stavby totiž od projektu nečekaně odstoupil a město jej za to dalo k soudu. „21. ledna končí možnost předložit důkazy, následovat budou soudní stání,“ potvrzuje jednatel firmy Compag Radek Lizec.

Mladá Boleslav se tak ocitla v pasti, protože se počítalo s tím, že postavené třídicí centrum v této době začne zpracovávat většinu komunálního odpadu z domácností a nahradí tak jeho ukládání na skládku. K tomu však v brzké době nedojde. „Znáte průběh soudů a toto není jednoduchý spor,“ říká Lizec.

V rakouské firmě Compag vlastní Mladá Boleslav 49procentní podíl. A právě spolu s Compagem se město rozhodlo do nového centra zpracování odpadu investovat 480 milionů korun. S financováním měla pomoci rekordní dotace 180 milionů korun. Zakázku na dodavatele a provoz vyhrála společnost Geosan Group, která ale po měsících příprav z celé akce vycouvala. K důvodům i celému sporu se firma nevyjadřuje, ale podle zákulisních informací to bylo proto, že by podle jejího názoru navržený projekt finančně nefungoval.

Město s Compagem už pak nemohly situaci řešit, protože tendr na nového dodavatele by trval příliš dlouho a mnohamilionová dotace byla nenávratně ztracena. Město teď chce u soudu získat odškodnění. „Z našeho pohledu máme na odškodnění nárok, protože Compag byl poškozen tím, že Geosan nezahájil stavbu, jak měl, a následně, když už ji chtěl zahájit, tak už by to nestihl včas, abychom nepřišli o dotaci,“ říká primátor.

„To nám způsobilo zřejmé ztráty. Přišli jsme o dotaci, o náklady na přípravu projektu a také o zisk z prodeje v té době dotované elektřiny,“ vypočítává Nwelati.

Třídírna v menším

V zařízení se mělo vyrábět teplo a elektřina, která by byla prodávána distributorovi. Vedlejším produktem měly být peletky, jež by vykupovala a spalovala teplárenská a elektrárenská firma Ško-Energo. Ta zásobuje teplem a dalšími energiemi automobilku Škoda i město Mladá Boleslav. Díky těmto produktům se měla investice v dalších letech vrátit. Město mělo i vydělávat.

I přes toto fiasko, podle informací MF DNES, připravuje Compag společně s Mladou Boleslaví další projekt výstavby centra zpracování odpadu, ale již ve výrazně menším měřítku, s jinými technologiemi a za méně peněz.

„Vyřizuje se povolení výstavby nového centra a pracuje se na získaní nové dotace z ministerstva životního prostředí,“ říká Nwelati. Hlavním cílem teď je zajistit, aby město mělo odpad kam odvézt za rozumnou cenu.

Mladoboleslavská ODS ve vedení města také řeší v souvislosti s odpady zásadní dluh vůči svým voličům. Těm totiž už v roce 2006 slíbila, že svoz odpadu bude v Mladé Boleslavi zdarma. A byl to jeden ze slibů, který ji katapultoval do čela města s 37 procenty hlasů. Nákladný slib ale zastupitelé dosud neprosadili.

„Bylo by jednodušší, kdyby nám odpad vydělával díky zamýšlenému centru, ale i přesto si stále myslím, že by měl být svoz odpadu zadarmo. Lidé platí daně a stejně jako jim v ulicích svítíme zadarmo, tak bychom měli odpad svážet zadarmo. Nejsme to ale v koalici schopní prosadit,“ dodává Nwelati.