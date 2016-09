Dal bych Epopej na Letnou, ale záleží na lidech, říká radní Wolf

Jaké má město plány s Epopejí?

Příští rok odletí do Japonska, tam bude tři čtyři měsíce a začátkem září by se měla přemístit do Číny. Tam ji čeká turné po třech městech. Když jsme teď byli na návštěvě Pekingu, tak čínské hlavní město stojí o to, aby byla Epopej vystavena i tam. Je tam ohromné muzeum, když nám někdo říká, že Epopej trpí, tak garantuji, že podmínky jsou tam stejně dobré, ne-li lepší než v Praze.



Předseda pražských lidovců a pražský radní pro kulturu Jan Wolf.

Vadí Epopeji cestování?

Mucha ji před sto lety namaloval tehdy nejmodernějším způsobem, který počítal s přenosem pláten. Mucha maloval kulisy, byl malíř opon, takže dílo vytvořil tak, aby mohlo cestovat. Dílo je namalovaní takzvanou vaječnou temperou, technikou která je uzpůsobena k tomu, aby byla plátna rolována na válce.



Až se vrátí z Asie, kde bude umístěna?

Aktuálně dostal Institut plánování a rozvoje města (IPR) úkol, aby udělal studii pro co nejlepší umístění Slovanské epopeje. Nápady vzešly jak od odborníků, tak z veřejné diskuse - je to například Výstaviště, Letná, Vítkov, Těšnov nebo Eliščiny lázně. IPR má vybrat nejlepší místo, které pak projde další politickou i odbornou rozpravou. Myslím, že je aktuálně nejlepší doba, kdy máme možnost Epopej natrvalo někam umístit. Máme peníze i vůli to udělat. Zkazit to může jen nesouhlas lidí v lokalitě.



Někomu Epopej vadí?

Mně se líbí například návrh umístit ji na Letnou, ale už se ozývají lidé z okolí, že by tam za ní chodilo moc turistů.



Do Moravského Krumlova se nevrátí?

Poté, co se Slovanská epopej vrátí do Prahy, podle paní primátorky by se mohla vrátit i do Moravského Krumlova, kde byla vystavena. Nedovedu si představit, že by pro to někdo ze zastupitelů hlasoval. Je tady jasné přání Alfonse Muchy, aby byla v Praze. Mělo by být naším odkazem vytvořit pro ni důstojné umístění.