Do modřanského „hotelu duchů“ se vrátí život. V plánu jsou byty i zubař

Ačkoliv před hotelem zůstává reklama, která láká na denní menu i volné pokoje, recepce zeje od roku 2012 prázdnotou a spolu s ní i 220 apartmánů. Nejen Modřanští si od té doby stěžují na velké množství nevyužívaného prostoru.

Například před několika týdny se diskuse o hotelu DUM rozpoutala na sociální síti Facebook. „Toho domu je mi líto, přitom z toho mohlo být něco užitečného, nějaké sociální byty nebo tak,“ napsal například Jakub Šťastný a další se k němu připojili.

A shodou náhod to teď skutečně vypadá, že by vysoká budova mohla znovu ožít. Praha 12 totiž začala jednat s magistrátem, kterému hotel patří, o jeho dalším využití. „Chtěli bychom, aby v hotelu DUM bylo multifunkční bydlení pro seniory i mladé lidi. V dolním patře by mohly být nebytové prostory pro služby. Takto jsem to navrhl komisi pro rozvoj dostupného bydlení, ale před kterou musíme obhájit, že jsou byty v této části Prahy potřeba,“ říká radní pro oblast bydlení Radek Lacko (ANO).

Důležitá otázka: kolik to bude stát

Praha nyní také musí zjistit, na kolik peněz by ji rekonstrukce hotelu vyšla. „Dále tam musíme například vyřešit chybějící parkování,“ uvedl Lacko. Teď je podle něj na tahu Praha 12, která by měla přesně stanovit, co na jejím území chybí.

Hotel DUM Hotel byl dlouho neobsazen , v minulosti proběhlo několik výběrových řízení na pronájem. Podmínkou bylo zachování účelu nájmu jako sociální zařízení.

, v minulosti proběhlo několik na pronájem. Podmínkou bylo zachování účelu nájmu jako sociální zařízení. V roce 2011 vyhrála společnost Pátá IS a.s. výběrové řízení a nabídla 89 milionů korun , což nedosahovalo výše znaleckého odhadu a prodej nebyl uskutečněn. V dalších letech bylo pronajato pouze několik nebytových a technologických prostor.

výběrové řízení a nabídla , což nedosahovalo výše znaleckého odhadu a prodej nebyl uskutečněn. V dalších letech bylo pronajato pouze několik nebytových a technologických prostor. V červnu 2014 proběhlo výběrové řízení na pronájem části objektu. Nabídku odevzdal jeden zájemce. Majetková komise HMP doporučila v lednu loňského roku toto výběrové řízení zrušit a udělat výběrové řízení k pronájmu na objekt jako celek.

Do výběrového řízení se přihlásilo pět zájemců. Majetková komise na svém jednání 21.6.2016 schválila pronájem na dobu deseti let s právem přednostního nájmu na dalších deset let pro společnost TVM Net, s.r.o., jejíž nabídka byla nejvyšší. Nájemní smlouva byla podepsána ze dne 30.11.2016. Firma by měla platit městu ročně přes 6,6 milionu korun.

„Nejdříve musíme mít koncepci, která bude vycházet z potřeb městské části. Metropole pak projekt finančně podpoří, zadá studii proveditelnosti a po domluvě s Prahou 12 jí případně svěří budovu do péče,“ dodal Lacko. Setkání s městskou částí už proběhlo a vypadá to, že tamní radnice má podobné představy jako magistrát.

„Jako nejvhodnější se nám jeví využití k takzvanému hybridnímu modelu bydlení. Rádi bychom část prostoru nabídli pro bydlení matkám s dětmi, městským strážníkům či jako startovací byty pro mladé,“ řekla poradkyně starosty Modřan Radka Černá.

Co se týká služeb, které zmínil radní Lacko, Praha 12 prý zvažuje zřízení zubní ordinace, obchodů nebo prostorů pro děti.

Podle Černé však jednání teprve začala. „Určitě lidem sdělíme více, jakmile pokročíme a budeme vědět více o využití, financovaní či časovém horizontu,“ slíbila.

Zatím tedy není jasné, kdy se do budovy, která původně sloužila jako ubytovna pro dělníky i učitele (odtud zkratka DUM – Dům učitelů Modřany, pozn. red.), vrátí život. „Myslím si však, že ten proces může být velmi rychlý,“ doufá Lacko.