Oprávnění pro zóny bude on-line, řada řidičů se návštěvě úřadu nevyhne

Tisíce řidičů si před rokem musely osobně zařizovat parkovací oprávnění do zón placeného stání, které magistrát v Praze 5 a Praze 6 spustil 24. srpna 2016 a v Praze 8 o měsíc později. Přestože úřady rozšířily otevírací dobu, mnozí nechali registraci až na poslední chvíli a zejména koncem léta se tvořily dlouhé fronty.

Tehdy hlavní město přislíbilo, že jim propříště umožní elektronicky si oprávnění prodloužit o další rok bez nutnosti zdlouhavého čekání.

Dlouho se ale mnoho nezměnilo. Kdo si chtěl včas prodloužit platnost parkovací karty o další rok, musel znovu na úřad. Až tento týden se situace konečně mění.

„Slíbili jsme, že bude spuštěn systém vzdáleného prodlužování. Už jsme jej testovali a ukázalo se, že bude funkční,“ říká náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) s tím, že se jedná o pozitivní krok nejen pro uživatele, ale i pro úředníky, kteří nebudou zahlceni v takové míře jako loni.

Stáhnout, vyplnit, naskenovat...

Ještě minulý týden běžel systém pouze ve zkušebním režimu, nyní už je přístupný na webu parkujvklidu.cz.

„Od pondělí je on-line systém pro prodlužování parkovacích oprávnění v provozu. Všichni, kterým končí platnost parkovacího oprávnění, na to budou měsíc dopředu upozorněni e-mailem,“ říká mluvčí Prahy Vít Hofman.

Poté by měli dostat do systému přístup. Pokud ale řidič před rokem při registraci svůj e-mail neuvedl, další návštěvě úřadu „své“ městské části se nevyhne, případně může zkusit se zaměstnancům přímo dovolat. Od nich následně přihlašovací údaje získá a může také podat žádost o prodloužení.

Změny v ceníku zón od 24. srpna Druhé vozidlo pro rezidenty: 7 000 Kč/rok , dříve to bylo 12 000 KČ/rok (parkování pro první auto zůstává za cenu 1 200 Kč/rok)

, dříve to bylo 12 000 KČ/rok (parkování pro první auto zůstává za cenu 1 200 Kč/rok) Podnikatelé za první vůz zaplatí: 7 000 Kč/rok (dříve 12 000).

(dříve 12 000). Držitelé průkazů ZTP z řad rezidentů zaplatí 360 Kč/rok , dříve 1 200 Kč/rok.

, dříve 1 200 Kč/rok. Doplnění měsíčního (900 Kč) a týdenního (250 Kč) parkovacího oprávnění na první vozidlo pro rezidenta.

(900 Kč) a (250 Kč) parkovacího oprávnění na první vozidlo pro rezidenta. Zavedení jednotných tarifů pro státní svátky, ostatní svátky a vánoční prázdniny pro úseky, které nemají provozní dobu v celotýdenním režimu.

pro státní svátky, ostatní svátky a vánoční prázdniny pro úseky, které nemají provozní dobu v celotýdenním režimu. Změny platí pro všechny oblasti, kde parkovací zóny platí (tj. Praha 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 16 a 22)

Ta však příliš jednoduchá není. Spočívá v tom, že žadatel vyplní čestné prohlášení, kde dokládá, že všechny údaje v registraci jsou platné. Následně dokument stáhne, vytiskne, podepíše, naskenuje a nahraje do systému. Poté musí čekat na schválení.

Jenže elektronická cesta je nejen poměrně složitá, ale především není pro všechny žadatele. Určena je pouze pro rezidenty, kteří jsou v technickém průkazu vozidla zapsáni jako jeho vlastníci auta a od loňského roku u nich nenastala žádná změna.

„Všichni ostatní se budou muset dostavit osobně do kanceláře pro výdej parkovacích oprávnění, byť magistrát sliboval něco jiného a my jsme na tento problém opakovaně upozorňovali,“ zlobí se radní Prahy 6 Roman Mejstřík (ANO). Týká se to obyvatel a podnikatelů, kteří mají auto na leasing nebo používají služební vůz.

I proto právě šestá městská část oproti předpokladům znovu rozšiřuje pracovní dobu výdeje parkovacích oprávnění. Výrazně větší nával očekává i Praha 5 a následně také Praha 8. Nejpozději v roce 2018 se stejná pravidla dotknou i Prahy 1, Prahy 2, Prahy 3 a Prahy 7, které také přejdou na nový systém parkovacích zón.

Některé radnice mezitím ohlásily, že od letošního srpna rozšíří zóny placeného stání do dalších ulic. Například v Praze 5 nově půjde celkem o 2 434 parkovacích stání, což se dotkne tisíců rezidentů.

„Důvod, proč zóny rozšiřujeme, je ten, že se ty stávající osvědčily. Občané v diskusích kvitují to, že se místa uvolnila a jsou dostupná občanům, nikoli mimopražským řidičům,“ tvrdí místostarosta Martin Slabý (ANO).

V severovýchodní části Prahy 8, kde žije asi osm tisíc rezidentů, město od 26. srpna také nově zavede placené stání. „K rozšíření dochází na základě monitorování situace s důrazem na hraniční oblasti zón a na základě požadavků občanů,“ vysvětluje mluvčí Prahy 8 Anna Patočková.

Praha 6 chce zóny všude

V tuto chvíli spíše symbolické jsou úpravy zón v Praze 6. V této vlně se koncem léta rozšíří ve dvacítce ulic ve Vokovicích, v okolí Bořislavky, na Petřinách a ve starém Veleslavíně. Jde o lokality nedaleko stanic metra, kam se z okolí přesunula řada přespolních po loňském zavedení placeného stání.

Do budoucna Praha 6 počítá s ráznějším řešením. „V současnosti městská část zadává prověření možnosti rozšíření zón placeného stání na celé území Prahy 6. Při zavedení této možnosti by proces měl podle předpokladů trvat přibližně dva roky,“ dodává radní Mejstřík.