V pražské zóně parkujeme zdarma, zjistila část klientů České spořitelny

Někteří lidé parkují v pražských parkovacích zónách zdarma. Vyplývá to z výpovědí několika řidičů, kteří zaznamenali nesrovnalosti ve výpisech svého internetového bankovnictví. Některé jejich platby v parkovacích automatech v barevných zónách totiž nejsou následně strženy z jejich účtů.

„Automatem platím od chvíle, kdy byly zavedeny. Šlo asi o třicet plateb. Pokud kartu jen přiložíte, platba se vám nikdy nestrhne. Osobně jsem si to zjišťoval, jde o chybu zařízení s terminálem České spořitelny. Oficiálně to ale těžko někdo potvrdí, neboť je to průšvih,“ popisuje své zkušenosti Petr Liška (jméno redakčně změněno), jeden z pražských řidičů.

Jeho poslední slova se ukázala jako pravdivá. Technická správa komunikací (TSK) i společnost Eltodo, které parkovací zóny spravují, se shodně vyjádřily v tom smyslu, že pro ně jde o zcela novou informaci. A to přesto, že Liška tvrdí, že volal na linku TSK, kde mu existenci problému údajně potvrdili.

„Společnost Eltodo takové případy neeviduje. Nikdo z občanů nám je prozatím nehlásil,“ uvedla mluvčí společnosti Markéta Cesnaková.

Jenže Liška trvá na svém. „Mám asi dvacet lístků, stvrzenek, kdy jsem platil bezkontaktně, a v internetovém bankovnictví lze jednoduše prokázat, že se tyto platby nikdy nestrhly,“ dodává.

Jeho zkušenosti redakci potvrdili další dva řidiči. I oni k platbě použili platební karty České spořitelny. Redakce MF DNES se proto rozhodla celou záležitost prověřit. Telefonický hovor na zmíněnou linku TSK nicméně skončil nezdarem – operátorka existenci problému nepotvrdila.

Pokus redakce: Jedna platba byla stržena, druhá ne

Otestování platebních automatů již však poukázalo na to, že není vše zcela v pořádku. Provedli jsme dvě platby pomocí platebních karet České spořitelny a u jedné z nich skutečně nebyla dodnes platba stržena. A to přesto, že byla provedena již 13. dubna, tedy více než před třemi týdny.

Problém se však očividně netýká všech držitelů karet České spořitelny. V případě druhé karty totiž banka poplatek za parkování z účtu strhla během dvou dní.

Parkovací lístek patřící k nezaúčtované platbě předala redakce TSK k prověření. „Parkovací relace dle přiloženého lístku proběhla. To znamená, že parkovací automat relaci na základě schválené platby platební kartou přijal a do systému zaevidoval,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková. Pro řidiče to podle ní znamená, že nemusí mít obavy z hrozících pokut.

Kamerové vozidlo totiž jejich zaparkovaný automobil vyhodnotí jako oprávněně odstavené. Stejně tak díky tomu hlavní město dostane od provozovatele parkovacích automatů danou částku na svůj účet. Komu tedy peníze za parkování chybí, když klientovi z účtu strženy nebudou?

„Můžeme se jen domnívat, že banka, která poskytuje platební řešení parkovacích automatů, nám s největší pravděpodobností nezasílá platby do mezibankovního zúčtování, a proto nejsou z účtu klienta strženy,“ říká Kristýna Havligerová, mluvčí České spořitelny. Dodává však, že ani jim klienti žádné reklamace dosud nenahlásili. Nicméně vzhledem k tomu, že v některých případech parkují zdarma, to ani není v jejich zájmu.

Kde se transakce po cestě k bance řidičů skutečně zasekla, teď zjišťuje společnost Eltodo. „Platbu prověřujeme ještě u dodavatele acquiringových služeb (tedy toho, kdo pro Eltodo zajišťuje platební řešení v parkovacích automatech, pozn. red.),“ dodává Cesnaková.

Není zatím jasné, kolika řidičů se problém týká. A stejně tak se redakci nepodařilo najít jasnou odpověď na to, zda dotčeným řidičům v budoucnu město strhne všechny nezaúčtované předchozí platby najednou. Platí totiž, že kartové společnosti mají stanoveny lhůty, ve kterých musí zúčtovací banka obchodníka poslat bance, která kartu vydala, pokyn k zaúčtování transakce.

Může se tak stát, že část nestržených plateb bude ve chvíli odhalení problému promlčená. Jak dlouho ale trvá, než k tomu dojde, je tajné. „Podrobnosti o těchto lhůtách jsou předmětem obchodního tajemství,“ dodává Havligerová.