Motorkář bez řidičáku ujížděl policistům, rozbil se o zátaras v tunelu

V neděli asi pět minut po 14. hodině si hlídka policistů pohotovostní motorizované jednotky všimla v oblasti Prahy 7 Holešovic motorkáře, o kterém policisté na základě místní znalosti věděli, že má zakázáno řídit.

„Proto se péjáci rozhodli provést silniční kontrolu. Avšak stejně jako v předchozích případech, tak i tentokrát se motorkář snažil policistům zmizet a proto jejich pokyny k zastavení nerespektoval,“ popsal začátek zběsilé honičky policejní mluvčí Tomáš Hulan.



Motorkář před policisty ujížděl Argentinskou směrem do města, přes Hlávkův most až do Těšnovského tunelu. Tam už mu další hlídka vytvořila v tunelové troubě směrem do Sokolovské ulice na Prahu 8 zátaras svým policejním autem.

Nenašla se brzdná dráha, do zátarasu narazil v plné rychlosti

„Z dosavadních zjištěná vyplývá, že motorkář chtěl zřejmě ujet za každou cenu. Do policejního vozidla, které tvořilo zátaras, totiž narazil bez jakéhokoliv brždění. Tomu nasvědčuje fakt, že se policistům oddělení dopravních nehod nepodařilo do této doby najít jakoukoliv brzdnou stopu motocyklu,“ uvedl Hulan.

Potvrdila se i původní domněnka policistů, třicetiletý muž má totiž vysloveny celkem čtyři zákazy řízení motorových vozidel. Dva už uplynuly, třetí by mu měl končit letos v říjnu, na který navazuje čtvrtý s platností od letošního října až do roku 2019. „Navíc má tento řidič, s ohledem na vyslovené zákazy řízení, zadržený řidičský průkaz,“ dodal policejní mluvčí.

Motorkář při střetu s policejním vozem utrpěl vážná zranění a skončil v nemocnici. Tam také museli dva policisté z nabouraného auta, oba utrpěli lehčí zranění.

Celou událost nyní prošetřují policisté oddělení dopravních nehod, kteří zjišťují příčiny popsané srážky a míru zavinění jejích jednotlivých aktérů. Celkový zákrok policistů také vyhodnocuje Odbor vnitřní kontroly pražské policie, což je v takovýchto případech běžné, dodal Hulan.