Smuteční mše v Praze připomněla oběti berlínského útoku

Do kostela se lidé začali scházet před třetí hodinou odpoledne začali do Poté, co si posedali do lavic, se církevní představitelé ujali úvodního slova, ve kterém připomněli, proč se lidé sešli a útok odsoudili.

Bohoslužbu uspořádala Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kterou zřizuje stejnojmenná Kongregace.Ta sídlí hned vedle německého velvyslanectví - ve Vlašské ulici.

„Vztahy obou institucí jsou tradičně velmi dobré, a proto logicky následně po hrůzném činu nabídla Kongregace možnost bohoslužby za oběti teroristického útoku v kostele, který se nachází v areálu nemocnice,“ vysvětlila iDNES.cz mluvčí nemocnice Jitka Kalousková. Dodala, že datum bohoslužby vybrala německá strana.

Mše proběhla v českém i německém jazyce. Během ní zazněla modlitba, čtení z bible i poselství papeže Františka ke Světovému dni míru. Kněz Martin Leitgöb, který ji vedl, atentát odsoudil, projevil lítost nad lidmi, kteří v Berlíně zahynuli či byli zraněni.

Dodal, že není způsob, jak mrtvé vrátit k životu, jejich připomínáním je však možné volat po zastavení násilí.

Po požehnání zapálily boromejky přítomným svíce, které jim předem nechaly ležet na lavicích. Mši ukončilo společné zpívání koledy Tichá noc v obou jazycích. Kolem čtvrté hodiny bohoslužba skončila, lidé si potřásli rukou s církevními představiteli a v tichosti se začali rozcházet.

Kromě církevních představitelů a představitelů německé ambasády se účastnili jak Češi, tak zahraniční turisté. Přijít jim připadalo přirozené.

„Vždyť se to stalo našim sousedům. Jsem ráda, že se dnes mše konala, ale myslím, že by oběti útoku mělo uctít víc lidí, než kolik sem dnes dorazilo,“ domnívá se například asi třicetiletá Lenka S., která na mši přišla s matkou.

Útok se stal 19. prosince, kdy řidič náklaďáku úmyslně vjel do davu lidí na vánočních trzích (více o atentátu zde). Později se ukázalo, že při atentátu zemřela také jedna Češka (více zde).



Policisté bezprostředně po útoku zadrželi Pákistánce Navida Balúče, nakonec se ale ukázalo, že je nevinný (čtěte zde).

K teroristickému činu se přihlásil Islámský stát, pravděpodobným strůjcem útoku je Tunisan Anis Amri. Toho policisté zastřelili 23. prosince nad ránem nedaleko Milána, kam utekl (víc zde). Ukázalo se, že Amriho, který byl vyhoštěn z Německa, přijalo Tunisko jen dva dny předtím, než útočil (čtěte zde).

Řidič natočil nákladní vůz vraždící na trzích v Berlíně: