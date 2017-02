Praha chce častější odstřely prasat, na okrajích města útočí na psy i lidi

Přemnožené stavy divokých prasat v pronajatých honitbách na území hlavního města jsou podle města chybou místních mysliveckých sdružení, která neprovádí dostatek odstřelů.

„Jedinou možností, jak situaci řešit, je radikálně zvýšený odlov černé zvěře. Pokud nedojde v krátké době k nápravě situace, Praha přijme opatření, která mohou vést až k ukončení nájemní smlouvy na honitbu,“ sdělila radní pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

Současně chce iniciovat změnu mysliveckého zákona, který by radnicím dovolil rychleji reagovat na podobné situace.

S prací myslivců není spokojena ani Praha 14, kde jsou útoky na lidi a jejich domácí mazlíčky nejčastějši. Zejména se jedná o lesopark Čihadla a park U Čeňku. Člověka divočáci zatím nezranili.

„Plán řešení situace, který měli předložit a předložili, je však z našeho pohledu zcela nedostatečný. Neobsahuje žádné konkrétní kroky ani garance, které by odpovídaly současné kritické situaci“ řekl minulý týden starosta Prahy 14 Radek Vondra.

Myslivci: Magistrát nám odstřel komplikuje

Problém s útoky divokých prasat se týká také Horních a Dolních Počernic a Běchovic, kam zasahuje honitba mysliveckého sdružení Horní Počernice.

„Chování magistrátu já považuji za šikanu. Divoká prasata se samozřejmě snažíme v těchto lokalitách lovit od začátku. Pořídili jsme si odchytovou klec a za finanční pomoci starostky Horních Počernic Hany Moravcové si snad pořídíme i druhou,“ řekl iDNES.cz předseda Mysliveckého spolku Horní Počernice Jan Moravec.

Sdružení podle něj přibralo na pomoc s prasaty přes deset myslivců ze sousedních sdružení. Odstřel ale komplikuje řada faktorů. Magistrát myslivcům zakázal vnadit, aby se prasata do krizových míst nevracela, ale bez toho se snižuje šance na odstřel. Jsou zde navíc husté křovinaté úseky, které jsou neprostupné i pro psy.

„Další věcí je, že by lidé měli dodržovat v revíru myslivecké zákony. To znamená mít v honitbě psa na vodítku. Když to ale někomu řeknu, tak se ohradí,“ dodává Moravec.