Ostudné nádraží v Mladé Boleslavi má po letech šanci na proměnu

Když náměstkovi středočeské hejtmanky Františku Petrtýlovi (ANO), který bydlí nedaleko hlavního nádraží v Mladé Boleslavi, přijede domů návštěva, raději s ní jede jinudy.

„To proto, aby se mě neptali: To je nádraží města, kde se vyrábějí ta pěkná, moderní auta?“ říká Petrtýl. „Je to jednoduše ostuda Mladé Boleslavi,“ dodal náměstek odpovědný za dopravu v kraji.

Není to nový problém, mladoboleslavská drážní budova chátrá už desítky let, mnozí cestující se tam hlavně v noci bojí čekat na spoj. Teď to konečně vypadá, že by se po letech slibů mělo s rekonstrukcí konečně začít.

„Jsem přesvědčen, že ještě do konce příštího roku začneme stavět,“ řekl ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Surý.

Na opravu budovy začala tlačit mladoboleslavská automobilka Škoda, pro kterou je nákladní i osobní doprava po železnici důležitá. Přepravuje po ní vyrobená auta i materiál a za prací tam dojíždějí tisíce lidí.

„Musíme společně pracovat na tom, aby se daly dohromady všechny odpovědné strany a nádraží se konečně opravilo. Jeho stav by měl daleko více odpovídat významu a atraktivitě tohoto města,“ řekl člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar.

Škodovka začala spolupracovat s radnicí v rámci Výboru o spolupráci, který vznikl po předloňském sporu o navýšení daně z nemovitosti. Firma finančně podpoří důležité investice ve městě. Pomoci chce ale právě také vyjednáváním velkých investic, o nichž se roky mluví, ale stejně dlouho nekoná.

Tlak automobilky pomohl i vzniku tangenty

Na seznam takových investic patřila dlouho i výstavba nové silnice z mladoboleslavského sídliště kolem Škodovky, takzvaná severovýchodní tangenta. Právě tlak automobilky pomohl k tomu, že po letech dohadů byla předloni konečně otevřena.

„V pondělí jsme na nádraží v Mladé Boleslavi svolali setkání zástupců automobilky, vedení Správy železniční dopravní cesty a pozvání přijal také předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, aby se rozhodlo, jaký bude postup,“ řekl zastupitel a vedoucí výboru pro spolupráci města se Škodovkou Robin Povšík (ČSSD).

„Výsledkem je příslib nádraží. Na schůzce se rozhodlo, že generální ředitel SŽDC vydá pokyn pracovat na demolici nádraží a připravit stavbu nového. To by mělo být hotové nejdéle v roce 2019,“ uvedl Povšík.

Podle Petrtýla musí hejtmanství řešit stav i dalších nádraží na svém území.

„Železniční spojení ve středních Čechách je páteřní sítí, bez níž by spojení v kraji nefungovalo. Vlakem do Prahy dojíždí denně kolem 130 tisíc lidí,“ řekl Petrtýl.

Kdyby podle něho všichni přestoupili na osobní automobilovou dopravu, zatížilo by středočeské silnice kolem dalších 60 tisíc aut.

Opravy a vylepšení se loni dočkala nádraží v Dobříši i Březnici na Příbramsku a také v Kostomlatech nad Labem na Nymbursku. Zkulturnit by podle Petrtýla ale potřebovala i další, například v Kolíně.

SŽDC letos a příští rok plánuje opravit stanice Praha-Dejvice, Uhlířské Janovice, Benešov u Prahy, Český Brod, Neratovice, Hořovice, Brandýs nad Labem, Kladno, Kutná Hora, Praha-Braník, Nymburk-Město, Ledečko, Davle a Nové Strašecí. Záleží na tom, na které projekty vystačí peníze, k dispozici by mělo být kolem 120 milionů korun.

Kraj chce také poblíž nádraží budovat síť záchytných parkovišť. „Chceme se na to nyní soustředit, budeme za tímto účelem čerpat evropské dotace. Záchytná parkoviště mohou ulehčit dopravě, lidé absolvují jen část cesty autem, zbytek pojedou hromadně vlakem,“ říká Petrtýl.

Starou budovu strhnou

Potíž je v tom, že takové sliby nejsou nové, politici rekonstrukci mladoboleslavského hlavního nádraží slibovali už před předminulými krajskými volbami. Projekt se ale nikdy neuskutečnil.

„O rekonstrukci hlavního nádraží v Mladé Boleslavi se hovořilo několikrát a nikam se dosud nepokročilo, což považuji za problém, který je nezbytné řešit. Zároveň chceme dát impulz k řešení nedostatečného spojení města s okolními sídly, tedy modernizovat koridor Praha - Mladá Boleslav - Liberec,“ řekl Hamáček.

Kromě tlaku politiků a automobilky navíc od loňského roku přešla nádraží z majetku Českých drah pod SŽDC, jejíž ředitel považuje přestavbu mladoboleslavské stanice za prioritní. Ještě před půl rokem přitom oficiálně na tuto akci pro letošní ani příští rok peníze nebyly.

„Nemohu ručit za minulost, protože ještě do konce loňského června patřilo nádraží Českým drahám. Nyní patří pod SŽDC a v rámci kraje spatřujeme jeho rekonstrukci jako prioritní,“ říká Surý.

Na přestavbu je podle něj zatím plánována částka kolem 57 milionů korun, stavební práce mají začít do konce příštího roku. Nejpravděpodobnější variantou se jeví zbourání stávající budovy a stavba nové, což by si ale zřejmě vyžádalo vyšší náklady. Současná zchátralá budova nemá žádnou architektonickou hodnotu.