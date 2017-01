VIDEO: Chodníky kryje led. Praha 5 navrhla předat údržbu městským částem

Úklid chodníků v Praze Za úklid chodníku je zodpovědný jeho majitel, v případě městských chodníků je to Praha, která je dala do správy Technické správy komunikací (TSK). Praha do údržby prostřednictvím TSK tuto zimu investuje asi 600 milionů korun, což je zhruba stejně jako tu minulou. Zimní údržbu řídí TSK a každoročně trvá od 1. listopadu do 31. března. Na úklid silnic a chodníků si najímá Pražské služby.