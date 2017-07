Policie dopadla muže, který zbil barmanku v Praze. V Česku byl nelegálně

Po zveřejnění pátrací relace v médiích se policistům ozvalo několik lidí, kteří násilníka poznali. Jenže muže bylo přesto těžké vypátrat - lidé ho totiž znali pod falešným jménem.

„Prošetřováním kriminalisté zjistili, že zadržený v České republice vystupoval ve valné většině pod falešnou identitou. Když se mu to hodilo, používal falešný občanský průkaz, podle kterého byl Čech, ačkoliv je cizinec,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Policisté nakonec zjistili, že se muž skrývá v hostelu. Počkali na něj proto ve čtvrtek odpoledne na recepci. Když agresor přišel, povalili ho na zem, protože ho chtěli spoutat. Zadržení se ale zkomplikovalo.

„Třiatřicetiletý muž se bránil natolik vehementně, že proti němu museli muži zákona ve finále použít taser, a to dokonce opakovaně. Klást značně aktivní odpor přestal až teprve po třetím výboji paralyzéru,“ uvedl Hulan.

Dodal, že svou v roli v jednání muže sehrály nejspíš i drogy, které cizinec konzumuje. To ale ještě bude policie vyšetřovat.

S barmankou si nejdřív povídal

Kriminalisté budou zjišťovat také mužovu trestní minulost. „S ohledem na zjištěné poznatky se v tomto směru zaměří hlavně na Slovensko, kde se obviněný také po určitou dobu zdržoval, a na země bývalé Jugoslávie,“ dodal Hulan.

Muž nakonec skončil na služebně policie, kde si vyslechl obvinění z loupeže a maření výkonu úředního rozhodnutí kvůli tomu, že se přes zákaz soudu vrátil do České republiky.

„Přepadení bylo zvláštní v tom, že přišel do herny na Jarově nemaskován, sedl si za barový pult, nechal se obsloužit. Povídal si s barmankou a po několika minutách se odhodlal k tomu, že přeskočil barový pult, snažil se získat finanční hotovost z poklady a obsluha herny se mu v tom snažila zabránit. On ji údery loktem srazil na zem, zatáhl do zázemí a zamkl na toaletách,“ popsal kriminalista.