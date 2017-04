VIDEO: Muž v Praze brutálně napadl seniora, policie hledá svědky

18:49 , aktualizováno 18:49

Pražští policisté vyšetřují případ z minulé neděle, kdy na autobusové zastávce Prosek ve Vysočanské ulici napadl mladý muž sedmdesátiletého seniora. Útočník ho surově kopal a bil, a to především do hlavy. Cestující z přijíždějícího autobusu agresora ve spolupráci s řidičem zpacifikoval a držel ho na místě až do příjezdu policie.