Národní technické knihovně opadává sklo z fasády, architekty to překvapilo

Ze skleněné fasády obepínající budovu Národní technické knihovny (NTK) se zatím uvolnily dvě skleněné tabule. Není jasné, zda kvůli o opotřebení materiálu, nebo bylo špatně vyprojektované upevnění.

„Příčiny uvolnění nyní zkoumá soudní znalec, jehož stanovisko určí další postup. Toto opatření potrvá odhadem několik měsíců a provoz knihovny nikterak neovlivní,“ uvedl mluvčí NTK Pavel Hortig.

Kolem celé budovy byl natažen bezpečnostní plot a zabezpečeny byly také všechny vchody. Důvod vypadnutí skel zatím není jasný ani tvůrcům budovy ze studia Projektil architekti, podle kterých byla budova vyprojektována.

„Proč vypadly, to zatím nikdo neví. Nás to samotné překvapilo, proč po osmi letech sklo vypadlo. Jsme zvědaví, co to způsobilo,“ řekl iDNES.cz spoluautor projektu Ondřej Hofmeister.

Knihovna v areálu vysokých škol v Dejvicích byla vybudována v letech 2006 až 2009 za dvě a čtvrt miliardy korun. Kromě knihovny je v budově kavárna, konferenční sály a počítačové učebny.