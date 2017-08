VIDEO: Negrelliho viadukt prochází opravou, zkoumá se každá cihla

V jakém stavu jsou opravy?

Jsme teprve na začátku. Momentálně děláme sanaci založení mostu a připravujeme také práce pro odtěžení jednotlivých kleneb tak, aby se mohla udělat sanace jednotlivých kleneb z rubu mostu.

Je na opravách viaduktu něco speciálního?

Vzhledem k tomu, že je to sto šedesát let starý most, je celá oprava velmi technicky náročná a musí se dávat pozor jak z hlediska památkářů a toho, že jde o národní kulturní památku, tak z hlediska bezpečnosti práce, aby se nikomu nic nestalo. Netroufnu si vypíchnout jedinou věc.

Které části viaduktu bude potřeba zachovat a které zbouráte?

Je tady pět mostních objektů, z toho se tři kompletně vyměňují. Takže mostní konstrukce bude demolována a postavena nová. Pod tím se budou opravovat mostní opěry a všechno příslušenství. Co se týká kleneb, je jich tady sto, z toho se bude čtrnáct kleneb bourat a místo nich postavíme nové. Co se týká vlastní rekonstrukce, klenby v celém úseku se odtěží. Pak se tento odtěžený materiál odveze na skládku a naveze se sem nový mezerovitý beton jako náhrada za současné vyplnění kleneb. Zábradlí i římsy budou nové stejně jako celá vrchní část viaduktu, což jsou koleje a trakce. Bude vyměněno také zabezpečovací zařízení.

Fakta Negrelliho viadukt byl postaven v letech 1846 až 1849 pro Severní státní dráhu z Prahy do Drážďan. Do provozu byl uveden 1. června 1850.

Oprava viaduktu je součástí modernizace trati na Kladno s odbočkou na pražské letiště, která bývá označována jako rychlodráha.

Rekonstrukce zvýší kapacitu trati i nejvyšší povolenou rychlost ze 40 na 60 kilometrů v hodině. Vzroste rovněž počet vlaků, které přes most za hodinu projedou.

Oprava viaduktu vyjde na jednu a půl miliardy korun. Provoz vlaků bude plně obnoven v září 2019.

Z čeho most je, jak to vypadá uvnitř v obloucích a pilířích?

Most je z různých druhů materiálů. Klenby se skládají z cihel a kamenů, železobetonových a žulových oblouků. Kameny jsou ze žuly a pískovce. Oblouky jsou dosypány materiálem, ale momentálně teprve zjišťujeme jakým. Po rekonstrukci budou oblouky dosypány zmíněným mezerovitým betonem.

Odkud máte materiál, který má nahradit historické části?

Máme k tomu určené lomy, ze kterých je možno čerpat. Cílem opravy je však využít v maximálním množství kameny, které jsou již na stavbě použity. To znamená, že se stávající kameny odvezou, budou se opravovat a následně vracet zpět na viadukt. Co se týká cihelných kleneb, vozí se sem cihly z Rakouska. Jde o velký proces schvalování materiálu. Zasahuje do toho jak projektant, tak památkový úřad.

Jak moc památkáři zasahují do rekonstrukce?

Velmi významně. Právě ve spolupráci s nimi probíhá stavebně-technický průzkum, na základě kterého se navrhují různé typy sanací pro každý jednotlivý kámen, který se na viaduktu nachází. Máme šest možností opravy. Nejjednodušší část sanace kamene je otryskávání (pískování, pozn. red.) a umytí, pak odsolování, konsolidace až po nejhorší část, tedy výměnu za nový kámen. Památkáři mají pravidelné pochůzky na stavbě a diskutují všechno, co je na oko viditelné.

Potřebují pracovníci pro práci na viaduktu speciální osvědčení?

Musí mít veškerá oprávnění pro práci na železnici, i když tady teď koleje nejsou. Pracovníci, kteří provádějí sanaci kamenů v klenbách, musí mít oprávnění a zároveň musí projevit kvalifikaci na samotnou sanaci. Proto tu máme třetího účastníka sdružení, kterým je firma AVERS. Ta se podílí na rekonstrukci památek v Praze i ve světě. V minulosti se podílela třeba na opravách Karlova mostu. Máme ji k dispozici, aby zabezpečila vysokou kvalitu sanačních prací.

Objevily se už při rekonstrukci nějaké problémy?

Každá rekonstrukce má to své. Při opravách viaduktu vznikly hlavní problémy tím, že tudy jezdily vlaky a nebylo možné provést průzkum z rubu mostu. Ten se provádí až teď. Na jeho základě se zjišťuje, jaký je skutečný stav mostu, jak byl vystavěn. Podle toho se pak za pochodu připravuje samotný postup pro rekonstrukci.

Jak se na viaduktu podepsaly povodně, které v roce 2002 zatopily mimo jiné i celý Karlín?

Neměly na stav mostu rozhodující vliv. V době povodní byly pod vodou jen pilíře viaduktu, ale vlastní oblouky ne. Po povodních nebyla potřeba žádná rekonstrukce. Samotný viadukt tady stál už před zatopením krásných sto šedesát let.

Nedávno vyhořelo hradlo na mostě, co se stalo?

Hradlo vyhořelo asi před měsícem během víkendu. Zatím se neví, co požár způsobilo, ale pravděpodobně to někdo zapálil. Ve spolupráci s projektantem a investorem připravujeme, co s tím dál. Hradlo mělo být původně zrekonstruováno, ale podle posledních informací by se mělo postavit nové. Nemá samo o sobě žádnou funkci, je to jen památka a bude se muset uvést do původního stavu.

Jaká budou u viaduktu protihluková opatření?

Co se týká stavebních úprav, proti hluku tady nebude nic. Až po úplném dokončení rekonstrukce viaduktu se tu usadí speciální antivibrační rohože, které zklidní prostor, a dojde ke snížení hlukové hranice. V době probíhající rekonstrukce můžeme v případě nutnosti pro místní obyvatele zařídit náhradní ubytování.