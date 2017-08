Přejezd chránila jen značka, náklaďák najel do osobního vlaku

12:17 , aktualizováno 12:17

U obce Ratboř na Kolínsku narazil ráno nákladní vůz do jedoucího osobního vlaku s cestujícími. Jeden člověk byl převezen do nemocnice. Provoz na trati z Kolína do Ledečka zatím nebyl obnoven.