Na Mladoboleslavsku se převrátil na bok autobus s dětmi, šest je zraněných

Nehoda se stala v devět hodin ráno ve směru na Nymburk.

„Autobus, který převážel čtyřicet dětí, se převrátil na bok do příkopu,“ popsala mluvčí policie Lucie Nováková.

Na místo vyjelo pět posádek lékařů a letěl vrtulník. V nemocnici nakonec skončilo šest dětí a jejich učitelka.

„Ošetřili jsme šest dětí, které utrpěly lehčí zranění. Po poskytnutí prvotní péče a ošetření jsme je převezli do mladoboleslavské nemocnice a do nemocnice v Kolíně. Do jedné z pražských nemocnic byla také po ošetření letecky transportovaná žena se středně těžkým poraněním hlavy,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

Mladoboleslavští hasiči děti převezly do tepla. Dočasný azyl pro ně našli v tělocvičně v Újezdu. „Na místo nehody byl vyslán evakuační autobus a také členové našeho trauma týmu, kteří dětem poskytnou také psychickou pomoc,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Svoboda. Příčinu nehody vyšetřuje policie.