Dodala také, že vyšetřování vyloučilo požití alkoholu nebo drog. „Řidič se snažil vyhnout protijedoucímu nákladnímu vozu, přičemž zajel ke krajnici a sjel do příkopu,“ uvedla Nováková.

V autobusu cestovalo 40 dětí ve věku od 11 do 13 let na školní výlet do Kutné Hory.

Autobus havaroval ve Vlkavě ráno, šest dětí se lehce zranilo. Děti, které nebyly zraněné, převezli hasiči do tělocvičny v nedalekém Újezdu (víc o nehodě zde).