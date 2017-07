Řidička nedala v Čakovicích přednost v jízdě a nabourala do autobusu

„Řidička vozidla značky Ford vyjížděla z vedlejší ulice Za Tratí a při vjíždění do křižovatky ulic Kostelecká a Cukrovarská nedala přednost autobusu MHD linky 911, který jel z levé strany po hlavní komunikaci. Následně došlo ke střetu,“ popsal iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.

Řidička zůstala zaklíněná ve vozidle. Poté, co ji hasiči vyprostili, ji předali do péče záchranářům. „Žena byla při vědomí, po zajištění a ošetření jsme ji převezli na jednotku intenzivní péče do vinohradské nemocnice se zraněním hrudníku a hlavy,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Zranil se také spolujezdec z auta a šestačtyřicetiletý řidič autobusu. „Pacienti byli s pohmožděnou krční páteří převezeni do nemocnice Na Bulovce,“ dodala Poštová.

Kostelecká ulice byla od dvou hodin obousměrně uzavřena, kolem půl čtvrté byl provoz obnoven.

Dechová zkouška vyšla u řidiče negativně, u ženy nebyla vzhledem ke zdravotnímu stavu provedena. Příčinu a okolnosti nehody vyšetřují policisté.