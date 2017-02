Podstav zaměstnanců nemocnice řeší najmutím studentů, těm ale neplatí fér

Jsme renomovaná nemocnice, a pokud máte zájem o práci u nás, musíte přijmout určité podmínky, slyší často mladí lékaři v Praze. Ve fakultních nemocnicích bývá podmínkou i fakt, že studenti postgraduálního studia dostanou jen velmi nízký pracovní úvazek. Pracují však „full-time“.

„Dosud bylo naprosto běžné, že než aby nemocnice nabídly celý úvazek jednomu lékaři, raději ho rozdělily na několik nižších a získaly tak víc lékařů,“ uvádí předseda spolku Mladí lékaři Jiří Šedo. Nabízené úvazky se podle informací MF DNES v posledních letech pohybovaly mezi 0,1 a 0,5. Podle Šeda jej měli lékaři napsaný i ve smlouvě.

Výjimkou není ani úvazek 0,01 – tedy setinový. A taková pak byla i výplata. Při desetinovém úvazku nepřesáhla dva tisíce měsíčně. „Je to těžko ověřitelné, ale takto to chodí. Mladí lékaři si nakonec vydělají nějaké peníze, ale jen díky přesčasům,“ říká Šedo. Kromě toho studenti postgraduálu dostanou zhruba osm tisíc korun stipendium. Právě cesta za titulem Ph. D. je argumentem nemocnic – práce je jen legálním doplňkem ke studiu.

„Studenty nikdo nenutí“

„Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je ve své personální politice vedena snahou poskytnout mladým lékařům možnost vzdělávat se na našich akreditovaných pracovištích a to může v některých případech znamenat pro daného lékaře úvazek menší než 1,0,“ říká vedoucí personálního odboru vinohradské nemocnice Zdeněk Pastyřík.

Dodává, že záleží na mnoha faktorech a že nemocnice dodržuje zákoník práce a další předpisy. „Tato praxe není vedením ÚVN podporována. U nás je odpracovaná doba vykázaná nad rámec úvazku (zkrácený nevyjímaje) hrazena,“ uvedla mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke.

Nařčení z využívání studentů k „nevolnictví“ odmítají i ve Fakultní nemocnici v Motole. „K vědecké práci, která je podmínkou postgraduálního studia, student potřebuje pracovat s nemocničními daty, a proto mu musí být sjednán úvazek v nemocnici, jinak by k těmto datům neměl přístup,“ řekla mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková s tím, že mladým lékařům nikdo nenařizuje práci navíc.

Podle mluvčího Všeobecné fakultní nemocnice Filipa Brože na celý týden strávený v nemocnici nemohou mít studenti ani čas, protože musí být ve škole. Dostávají proto údajně pouze poloviční úvazek. „Nejenže není prostor, aby studenti odpracovali více, ještě jim garantujeme mnoho pracovních úlev,“ dodává Brož.

Argumentům nemocnice se však Šedo zasmál. „Nemocnice se nemohou přiznat k porušení zákona. Nedostatek lékařů je i ve fakultních nemocnicích, takže ani tam už si nemohou dovolit nabízet tak nízké úvazky.“ Podle svých slov však zná nejméně jednu lékařku, která za úvazek 0,1 nastoupila loni v září.

„Dodnes je to problém například v kožním lékařství. Školicích míst je málo, ale kožní lékaři jsou potřeba a v soukromé praxi si vydělají velké peníze. Takže pět let pracují skoro zadarmo ve školicím centru, aby pak mohli odejít do soukromé sféry,“ potvrzuje veřejné tajemství předseda Mladých lékařů.

„Studenti Ph. D., kteří potřebovali uznat odpracované hodiny kvůli atestaci, navíc byli v rukou svých školitelů – primářů nebo starších lékařů s dlouholetou praxí. Mnozí byli snadno vydíratelní. Několik zoufalých lékařů už kvůli tomu přišlo za námi, protože nevěděli, jak to řešit. U jedné lékařky to před čtyřmi lety skončilo dohodou, ale takových případů příliš není,“ upozorňuje Šedo.

Od června už minimálně 0,5

Že mívají lékaři jen dvě možnosti – vzít, nebo se nechat nahradit někým jiným, potvrzuje i gastroenterolog, který čelil nevýhodné nabídce zhruba před šesti lety. „Oficiálně to nikdo neřekne – většinou studenty přijmou ke studiu, aby se ten malý úvazek zdůvodnil, ale fakticky pracují normálně, protože musí získat nějaké zkušenosti. Uchazeči se to dozvědí na ústním pohovoru. Nabízeli mi, že bych mohl nastoupit na 0,01 s perspektivou, že by se mi to možná za dva až tři roky zvýšilo třeba na 0,3. Za podmínky, že by jeden starší lékař s celým úvazkem odešel a jeho úvazek by se rozdělil i mezi lékaře, kteří už tam byli přede mnou a pořád měli nízký úvazek,“ říká.

Nakonec nabídku odmítl a dokonce úplně změnil obor. Původně totiž chtěl být ortopedem.

Zažitá praxe by se však měla v létě změnit. „Prezident Miloš Zeman nedávno podepsal novelu zákona 95/2004 o vzdělávání lékařů, díky které by se to už nemělo stávat. Od června budou muset nemocnice nabízet minimálně poloviční úvazky. A pokud budou mít nižší, nebudou se studentům počítat do atestační přípravy. Nevíme, jak to bude fungovat a jak se s tím systém vyrovná. Jestli se to třeba nebude obcházet,“ přemítá Šedo.