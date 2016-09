Norský spisovatel Samuel Bjork přiveze Sovu. Praha je inspirativní, říká

Přijíždíte do Prahy představit svou novou knihu Sova. Prozradíte našim čtenářům, na co se v ní mohou těšit?

V lese je nalezena mladá dívka na lůžku ze sovích pírek obklopeném svícemi. Vypadá to jako nějaký hodně divný rituál. Dcera detektiva Holgera Munche se zapojí do skupiny bojovníků za práva zvířat a celá záhada se pro vyšetřovatele brzy stává velice osobní.

Samuel Bjork je pseudonym Frodeho Sandera Oiena, úspěšného norského spisovatele „vážné" literatury, dramatika, zpěváka a textaře.

Proč si vy osobně myslíte, že je skandinávská krimi poslední dobou tak populární?

Myslím, že máme spoustu dobrých spisovatelů a že na Skandinávii je něco fascinujícího. Říká se, že skandinávské země jsou nejlepším místem k životu, ale je tu dost zima a tma. A taky spousta osamělých duší. V naší literatuře tak máme silnou tradici existencialismu a řekl bych, že ta nejspíš oslovuje čtenáře i v detektivním žánru.

Těšíte se do Prahy? Byl jste tu někdy?

Mám kamaráda, který v­ Praze studoval herectví, tak jsem ho několikrát navštívil. Ale spoustu let už jsem v Praze nebyl, takže se na to vážně těším. Je to překrásné a inspirativní město.

Deník Metro čtou lidé nejčastěji v městské hromadné dopravě, čtete ve veřejné dopravě i vy?

Ne, nečtu. Čtení mi bohužel často až moc připomíná práci a já se snažím dopřát si mezi psaním hlavně co nejvíc odpočinku.

Na kterém místě nebo ve které zemi se cítíte nejvíc jako doma?

Na Panenských ostrovech v Karibiku mám takovou svoji tajnou pláž, kde se snažím každoročně strávit několik týdnů.

Kam cestujete nejčastěji?

Moje oblíbená země, kde se cítím jako doma, je rozhodně Island - prostě kouzelné místo.