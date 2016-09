Cestující si mohou jízdenku na MHD nově koupit už ve vlaku do Prahy

Právě nákup jízdenky bývá to první, co mnozí cestující potřebují po příjezdu do Prahy udělat. Občas ale shánění jízdenky může lidem zkomplikovat život - ne všude mimo metro jsou zavedeny automaty na jízdenky a ve vytížených stanicích metra zase zdržují turisté, kteří si s nákupem jízdenky leckdy neví rady.

Dopravce Ropid a České dráhy se proto rozhodli tuto situaci změnit. Cestujícím nově umožní nákup jízdenky T+R už ve vlaku do Prahy nebo ve stanici.

„Jedná se o celodenní síťovou jízdenku na městskou hromadnou dopravu v hlavním městě. Na jedné takové cestující navíc uspoří až 40 korun,“ uvedl mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Nová celodenní síťová jízdenka na pražskou MHD (1.9.2016).

Jízdenka stojí 70 korun a prodává se jako doplatek k vlakovým jízdenkám Českých drah. Platí vždy do jedné hodiny následujícího dne, a to v celé síti pražské MHD - tedy pro metro, tramvaje, autobusy a další linky. Celodenní jízdenka přitom dosud stála 110 korun.

„Jízdenku T+R můžete pořídit na pokladně ČD nebo přímo ve vlaku, a to jak k papírové jízdence (vnitrostátní i mezinárodní) nebo k zápisu v Kilometrické bance, tak k elektronické jízdence nahrané na In Kartu,“ dodal Drápal.

V případě vícedenního jízdního dokladu si můžete zvolit jeden ze dnů z doby platnosti tohoto jízdního dokladu, na který Vám bude jízdenka T+R platit.