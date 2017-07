Z vody v Nové Vsi lidé zvraceli, vodovod znečistili mikrobi

Na případ upozornila televize Prima, podle které si obyvatelé Nové Vsi začali na potíže stěžovat už před třemi týdny.

„Průjmy, zvracení. My jsme původně vůbec nevěděli, z čeho to je. Mysleli jsme, že z jídla, ale pak bylo špatně i sousedům, tak nám došlo, že to je z vody,“ popsala televizi Julie Bosáková.

Podle Evy Kremeníkové z Krajské hygienické stanice pro Prahu-východ se dotklo zásobování kontaminovanou vodou 1 020 lidí. Čistou vodu teď čerpají z cisteren, které jsou rozmístěny v ulicích.

„Zákaz užívaní vody jsme vydali 11. července. Učinili jsme tak na základě nevyhovujících rozborů vody. Až bude předložen vyhovující vzorek, rozhodnutí pomine,“ uvedla Kremeníková pro iDNES.cz.

Existuje podezření, že se do potrubí dostala voda ze soukromé studny.

„Výsledky nasvědčují, že došlo k průsaku povrchové vody, jestli to bylo ze studně, nebo šlo o průsak z potoka, je ale zatím jen spekulace,“ dodala Kremeníková.

Případem vyšetřuje také policie. „Případ evidujeme od 11. července, kdy jsme přijali oznámení od zastupitele obce týkající se možné kontaminace vody. Případem se zabýváme,“ řekla mluvčí policie Lucie Nováková.

Vzorky z vodovodního řadu hygienici odebrali minulý čtvrtek, výsledky by mohly být známy už během úterý nebo středy.