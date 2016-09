Nové obří outletové centrum na kraji Prahy má vypadat jako Staré Město

Nový investor The Prague Outlet sliboval, že se obchody otevřou do Vánoc 2015. Pak přišly svátky a kolem módního centra bylo opět ticho po pěšině. Teď to vypadá, že se projekt opět rozjel. Objekt koupil španělský developer, společnost Neinver.

„Vzhled interiéru vychází z tradiční pražské architektury Starého Města. Poskytne neobyčejný zážitek outletového nakupování v duchu slavných pražských nákupních tříd s prémiovými značkami pod jednou střechou,“ slibuje developer. Nový projekt nese název Prague The Style Outlets.



Ačkoliv v metropoli už jeden obří outlet je, odborníci na módu věří, že Pražané se do Tuchoměřic poženou.

„Češi na slevy stále slyší, takže v tom potenciál jistě je,“ říká Aneta Pečená, dealmaker z módní společnosti Zoot. I když outletové obchody nabízejí levnější zboží permanentně, zákazníci se do nich hlavně hrnou, když obchod vyhlásí speciální akci.

„Je to například takzvané noční nakupování, které přináší oproti jiným eventům něco netradičního a zvláštního,“ říká Jan Procházka, ředitel outletového centra Freeport Fashion Outlet.



Trh s módou se ale podle něj v současnosti mění. „V posledních letech pozorujeme, že zájem a ochota českých zákazníků investovat do kvalitního módního oblečení roste,“ tvrdí Procházka.