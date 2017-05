Řidiči vyměnili auta za vlaky a zahltili nádraží. Pomohou nová parkoviště

Nejen řidičské schopnosti, ale také pátrací talent potřebují řidiči, když chtějí ve všední den dopoledne zaparkovat v rozšířeném centru Benešova poblíž tamního vlakového a autobusového nádraží. Okolní ulice jsou zahlcené auty. A jako přes kopírák jsou na tom i další středočeská města.

„Většinu odstavených aut bezesporu tvoří přespolní, kteří zde auta na celý den odstaví a cestují vlakem do Prahy,“ řekl MF DNES starosta Benešova Petr Hostek (ČSSD).

Město to chce co nejdříve změnit a plánuje vysokou investici kolem 180 milionů korun do proměny prostoru u Nádražní ulice. Vyroste tam nový dopravní terminál, který propojí vlakové a nově přestavěné autobusové nádraží.

Dnes je odděluje právě frekventovaná Nádražní. A součástí investice bude také záchytné parkoviště pro zhruba 200 automobilů. Nejde přitom jen o snové plány na papíře, se stavebními pracemi by se mohlo začít letos. „Máme hotový projekt, běží stavební řízení,“ potvrzuje Hostek.

Středočeští politici chtějí ulevit přetížené automobilové dopravě hlavně na silnicích mezi Prahou a středočeskými městy, která tvoří prstenec kolem hlavního města. Do Prahy denně míří za prací i dalšími povinnostmi desetitisíce lidí, přitom zhruba 40 tisíc Středočechů tam vyráží autem. Kromě dopravních kolon na Jižní spojce či Pražském okruhu a dalších dopravních tepnách u Prahy to způsobuje i zahlcení parkovišť.

„Na záchytném parkovišti na Černém Mostě je umění najít v pondělí dopoledne volné místo. Kdo chce riskovat pokutu nebo odtah, nechá to u nákupního centra,“ říká Ondřej Bečvář z Mladoboleslavska. Situaci ještě více zhoršilo loňské zavedení takzvaných modrých zón pro rezidenty v dalších částech Prahy.

Statisíce lidí v busech a vlacích

„Chceme proto cestující co nejvíce rozmělnit mezi více druhů dopravy a motivovat lidi k cestování hromadnými prostředky,“ říká krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). Aby stále více Středočechů vyráželo do hlavního města vlakem či autobusem, si ale vyžádá také nemalé investice do služeb, které s tím souvisejí. U středočeských nádraží především zoufale chybějí právě parkovací plochy.

Hlavně obyvatelé vzdálenějších obcí, kam vlaky nezajíždějí, parkují u nádraží ve městech. Jejich vozy ale zahlcují okolní ulice, což se zase nelíbí místním obyvatelům. To je příklad právě Benešova. „Počítáme s tím, že záchytné parkoviště Benešovu od tohoto problému výrazně uleví,“ říká starosta Hostek.

Aktuálně vlaky přepraví 130 000 Středočechů denně, autobusy vyrazí do Prahy z kraje každý den 70 000 lidí. Hejtmanství proto spolu s jednotlivými městy plánuje výstavbu rozsáhlé sítě záchytných P+R parkovišť.

„Financování bude možné s pomocí evropského dotačního programu ITI pro města v okolí Prahy. Tento program bude vypsán na podzim letošního roku a řada měst se na to již připravuje, zaznamenali jsme značný zájem,“ uvedl Petrtýl.

Investice si budou zajišťovat a spolufinancovat sama města, kraj je však připraven pomoci. „Chceme být nápomocni formou metodické podpory, pomoci s administrativou,“ říká Petrtýl. Podle něho už často u nádraží sice parkoviště jsou, ale obvykle jde o nedostatečné a často „partyzánské“ plochy bez potřebných parametrů. Kraj chce městům pomoci také výhodně získat potřebné pozemky od Českých drah, které obvykle plochy kolem drážních budov vlastní.

Například Benešovu se již podařilo pozemek koupit od Správy železniční dopravní cesty. „Bylo to martyrium, ale podařilo se,“ potvrzuje starosta. České dráhy slibují, že v tom budou městům nápomocné, pro ně samotné by to mohlo znamenat další růst platících cestujících.

„V současné době jednají České dráhy v rámci Středočeského kraje o prodeji pozemků pro parkoviště například s městy Lysá nad Labem, Říčany u Prahy, Kralupy nad Vltavou, Úvaly u Prahy a Kladno,“ sdělil MF DNES mluvčí Českých drah Radek Joklík. Někde už byly transakce dokončeny.

„Již byly prodány pozemky v Pečkách, Týnci nad Sázavou, v Rudné, Řevnicích a také v Rakovníku. Další tipování vhodných pozemků probíhá aktuálně i v rámci Prahy,“ dodal Joklík.

Jako ideální vidí výstavbu záchytného parkoviště u nádraží také v Berouně. Také ulice Berouna v blízkosti nádraží se po zavedení modrých zón v Praze staly jedním velkým odstavištěm aut, což místním komplikuje život. Podle mluvčí radnice Jitky Soukupové by poblíž centra Berouna mohlo do dvou let vzniknout až 300 parkovacích míst. Město však bude muset vyřešit dostupnost pozemků.