Pražany v MHD potěší rozšíření signálu v metru i nové tramvajové tratě

Dopravní podnik Hlavního města Prahy (DPP) bude letos dokončovat projekty na tři nové tramvajové tratě. Soupravy by tak v budoucnu měly jezdit z Barrandova do Slivence, z Modřan na Libuš a z Divoké Šárky na Dědinu.

„U všech tří tratí předpokládáme, že budou dokončeny do roku 2020,“ říká ředitel DPP Martin Gillar.

Podle ČTK možná tramvaje pojedou také po nové trati do Suchdola či z Prahy 6 do Bohnic a přemýšlí se také o prodloužení kolejí do Štěrbohol.

Kromě toho bude podle Gillara pro firmu letos prioritou zejména obnova vozového parku, rekonstrukce stávajících tramvajových tratí či třeba bezbariérové vstupy do metra.

Již v pondělí začali silničáři opravovat například koleje od michelské plynárny na Spořilov. Skončit by měli 1. dubna. Rekonstrukci budou provázet výluky - linky číslo 11 a 14 budou ve směru z centra končit v zastávce Plynárna Michle.

Z vozoven má nejblíže k zahájení oprav ta v Hloubětíně. V současnosti se zpracovává projekt na její kompletní obnovu, která má stát několik stovek milionů korun.

Město také zvažuje, zda některé vozovny nevyměnit s developery za pozemky dále od centra, kde by vyrostly vozovny nové, větší a modernější. Jejich stavbu by developeři také na oplátku pomohli financovat.

„My si naše staré vozovny chráníme trochu jako rodinné stříbro, ale jejich údržba nás stojí velké peníze. Čeká nás proto na toto téma velká debata,“ říká náměstek primátorky Petr Dolínek.

Kromě toho DPP uvažuje i o tom, že by bývalou vozovnu Orionka na Vinohradech přeměnil na druhé dopravní muzeum.

„Představenstvo DPP na základě jasné strategie firmy schválilo kvalitní a ambiciózní investiční plán,“ myslí si ředitel největší městské společnosti, která zaměstnává 10 980 lidí a na jejíž provoz Praha ročně dává dvanáct miliard korun.

Cestování v nových vozech

Největší sumu letos podnik investuje do rozšíření vozového parku. Do dvou let by totiž Praha měla od Škody Transportation odebrat posledních 54 tramvají typu 15T ForCity.

Těch si dopravní podnik ještě za vlády primátora Pavla Béma v roce 2005 objednal 250 za celkem sedmnáct miliard korun. Dopravce novými modely nahrazuje vozy Tatra T6A5, se kterými již do budoucna nepočítá.

Lítačka bez osobních údajů Pražští radní v úterý schválili zavedení karty Lítačka pro MHD bez evidence osobních údajů. U již vydaných karet budou moci držitelé požádat o vymazání informací ze systému. Nové možnosti začnou platit od středy 1. února. Lítačku začalo město vydávat loni v březnu a karta postupně nahrazuje Opencard, kterou Praha již nevydává, platné karty ale mohou lidé nadále používat.

Společnost chce letos nakupovat i autobusy. „Dokončujeme teď soutěž na dvě dodávky nových vozů. Budu ale rád, když se v budoucnu obnova vozového parku ještě urychlí,“ říká náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

V současnosti jsou pražské autobusy staré v průměru devět let a podle náměstka by se tento údaj měl snížit na 7,5 roku.

Už žádné „musím končit, vjíždíme do tunelu“

Po letech slibů mají letos cestující získat možnost během jízdy v metru neomezeně volat a surfovat na internetu. „Na pondělním jednání představenstva jsme schválili nezbytné podmínky k uzavření sedmnáctileté smlouvy s operátory na pokrytí metra mobilním signálem,“ říká Gillar.

Nejdříve mají operátoři spustit pilotní projekt mobilní sítě na lince C mezi stanicemi Muzeum a Roztyly. „K tomu by mělo dojít již v letošním roce. Poté se bude pokrytí signálem rozšiřovat na celou tunelovou síť,“ dodává Gillar.

Internet v metru rozvedou speciální vyzařovací kabely. Veškeré náklady zaplatí operátoři, kteří budou za využívání tubusů metra navíc platit nájem. Dnes mohou lidé v tunelech telefonovat pouze mezi stanicemi Bořislavka a Nemocnice Motol.

Lepší a přístupnější stanice

Od 7. ledna je pro cestující kvůli rozsáhlým opravám za 145 milionů korun uzavřena stanice metra Jinonice. Vlaky v ní opět zastaví až 7. srpna (více jsme o tom psali zde).

Dopravní podnik ale letos chystá rekonstrukci i dalších stanic. Konkrétně jde o zastávky linky metra A Muzeum a Dejvická, práce na nich by měla začít během jara.

Na stavbu „déčka“ je třeba zlákat sedm majitelů Dopravní podnik bude letos pokračovat ve výkupu pozemků pro vybudování linky metra D. Praha má na něj vyčleněno osm set milionů korun. Problém ale je, že většina vlastníků na prodej svých parcel zatím nepřistoupila. Na kompletní dostavbu nové linky D i se stanicemi a okolní infrastrukturou potřebuje město získat ještě přibližně 700 pozemků. Magistrát proto uvažuje, že začne se stavbou tunelů a zbytek pozemků bude získávat až později. „Chceme razit metro, které může být funkční, a během toho řešit další problémy,“ říká náměstek primátorky Petr Dolínek. Pro samotnou ražbu tunelů Praha potřebuje získat 122 nejdůležitějších pozemků. Většinu z nich navíc vlastní pouze sedm majitelů. Podle Dolínka s nimi v tuto chvíli probíhají jednání a u jednoho z nich prý již město došlo k nějaké formě dohody.

Oprav by se tento rok mohlo dostat i stanici Českomoravská. Do úprav její povrchové části by se však měla pustit soukromá společnost.

„Když developer přistoupí na naše požadavky, mohla by kompletní revitalizace stanice začít již letos,“ říká Gillar. Jaká bude její podoba, však zatím není zcela jasné.

Podle Dolínka má stanice sloužit lidem a nepůsobit jen jako monument. V úvahu prý připadá stavba obchodů i kanceláří.

„Nechceme, aby se opakovala situace Střížkova,“ odkazuje Dolínek na okázalou stanici, jejíž vybudování stálo přes miliardu korun. Svému okolí přitom podle něj nenabízí téměř žádný užitek a cena za její údržbu je obrovská. Jen důkladné umytí stanice stojí totiž až milion korun.

V dalších stanicích bude DPP budovat bezbariérové vstupy. V létě by na řadu měla přijít stanice Palmovka a na přelomu roku i Karlovo náměstí a Opatov. U Karlova náměstí se město rozhoduje, zda bude výtah z metra ústit na ulici, nebo ve Václavské pasáži. Druhá možnost slibuje cestujícím větší komfort za špatného počasí, ale je dražší.