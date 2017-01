VIDEO: Z Letné odpálí skoro pět tisíc raket, nejlépe budou vidět z nábřeží

Během světelné show vyletí do vzduchu celkem 4 795 raket a pum. Plejáda výbuchů však není to jediné, na co letošní ohňostroj Pražany láká.

„Lidé během něj prožijí jeden dynamický den v Praze. Každá jeho část bude vztažena k nějakému ikonickému místu v metropoli, které bude interpretováno laserovou projekcí na letenský kopec,“ představil program ohňostroje jeho choreograf Martin Peter.

Nejlepší místo ke sledování světelného spektáklu bude na protějším břehu Vltavy. Konkrétně na Dvořákově nábřeží před Nemocnicí Na Františku, případně ve vyústění Pařížské ulice a v první polovině Čechova mostu.

Na mostě bude umístěná aparatura, ze které se bude ozývat zvukový doprovod ohňostroje, který je se světelnou show úzce svázán. „Jedná se totiž o takzvané pyromuzikální představení, což znamená, že efekty jsou přesně odpalované do rytmu hudby,“ doplnil Peter.

Na nábřeží se nedostanou auta ani tramvaje

Od 16 do 18:30 bude kvůli bezpečnosti diváků pro automobily uzavřena část Dvořákova nábřeží, nábřeží Edvarda Beneše, Pařížské ulice a ulice 17. listopadu. Řidiči budou vykázáni také z Čechova, Mánesova a Štefánikova mostu a z mostu Legií.

Pod Letnou bude v 17:30 přerušen i provoz tramvají po pravém břehu Vltavy od Národního divadla až po náměstí Curieových. Stejně tak tramvaje nebudou jezdit po Mánesově a Čechově mostě.

„Doporučujeme proto cestujícím nespoléhat na tramvaje a využívat metro,“ upozornil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Dopravní podnik kvůli konání ohňostroje posílí provoz metra na všech trasách od 17 do 19:15.

