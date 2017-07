Opravy Nuselského mostu skončí ještě letos, postup zdržovaly hlukové limity

Nuselský most, po kterém vede šestiproudá severojižní magistrála a v jeho útrobách i linka metra C, je aktuálně stále uzavřen ve směru z centra společně s přilehlým chodníkem pro pěší a cyklisty, opačně už komplikace nehrozí.

Hlavní příčinou zásahu bylo zatékání spárami mezi panely do útrob mostu, včetně tubusu metra. Zároveň hrozilo i vážné poškození nosné konstrukce mostu. Po rekonstrukci by mělo být od stavebního ruchu na dlouhé roky opět klid.

„Z hlediska životnosti nebude po dokončení nutné na Nuselský most minimálně příštích deset let sáhnout,“ tvrdí stavbyvedoucí Karel Frankota. Přestože už byla podle něj oprava nutná, most byl před více než čtyřiceti lety postaven kvalitně.

Při opravě nesměl být hluk

Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) zdůvodňuje vleklou obnovu tím, že stavební práce byly předem rozděleny tak, aby mohl být po celou dobu zachován provoz na mostě alespoň částečně. „Druhý důvod je pak ten, že hygienická stanice stanovila poměrně přísné podmínky pro ochranu lidí žijících v domech pod mostem. Někde dokonce můžeme pracovat jen čtyři hodiny denně, což rekonstrukci neurychluje,“ vysvětluje Dolínek.

Vybraná stavební firma na popud města v minulosti zkoušela opravy zintenzivnit, výsledkem ovšem byly stížnosti místních obyvatel a následná pokuta od Hygienické stanice Prahy.

Celková podoba mostu se nijak nezmění s výjimkou chodníků, které se rozšíří. Po plném zprovoznění si oddechnou především řidiči, kteří budou mít konečně k dispozici v obou směrech plně průjezdnou tepnu spojující jižní část města i dálnici D1 s centrem města.

Rekonstrukce nosné konstrukce, výztuží i vozovky a chodníků vyjde hlavní město zhruba na 280 milionů korun. Už nyní je na mostě instalováno nové osvětlení, středová svodidla nebo část zábradlí.

Komplikované jsou i samotné úpravy Nuselského mostu. Původně se uvažovalo o vybudování obřího lešení, které by betonovou stavbu po dobu opravy zakrylo. Nakonec se ale odborníci přiklonili k instalaci dvou posuvných třípatrových lávek, které jsou zavěšeny z boku mostu a na nichž dělníci konstrukci opravují. Výhodou je, že tak není nijak omezena automobilová i vlaková doprava v Nuselském údolí.

Už před více než deseti lety začalo prověřování stavu mostu, který byl postaven v roce 1973. První fáze oprav následně začala v roce 2013 a téměř nepřetržitě trvá dosud. Nuselský most je umístěn 42,5 metru nad zemí, dlouhý je téměř půl kilometru.