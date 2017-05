Vybrané pražské podchody se promění, s obnovou pomohou i Dánové

Jedná se o podchod pod magistrálou na Fügnerově náměstí, na Pobřežní cestě v Braníku, u autobusového nádraží v Holešovicích, u Národního muzea mezi Legerovou a Vinohradskou ulicí a podchod na Strašnické ve směru na Gutovu.

Kromě osvětlení by měla být nová i pravidelná údržba. Podchody jsou často terčem grafity, nově by tak měly získat snadno omyvatelné povrchy.

Strach zažene fast food

„K nepříjemnému pocitu z podchodů přispívá i to, že se z nich nedá snadno uniknout. Proto by na některých místech mohl pomoci i vznik doplňkových funkcí, například obchodů či občerstvení, díky nimž by místa působila méně opuštěným dojmem,“ říká mluvčí IPR Marek Vácha.

Podle nových Pražských stavebních předpisů už nové podchody vznikat nebudou (psali jsme zde).

„Podchody bychom měli vnímat skutečně jen jako krajní řešení, pokud některá bariéra nejde překonat jiným způsobem. Tam, kde už jsou, musíme dbát na to, aby se v nich lidé cítili bezpečně a používali je bez zábran,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Podle Boháče představuje velkou bariéru pro chodce magistrála. „Z osmatřiceti zkoumaných podchodů jich jednadvacet souvisí právě se severojižní magistrálou,“ říká.

IPR si na pomoc zavolal dánskou kancelář Gehl Architects, která navrhne, jak prostřední okolo magistrály zlepšit.

Loni byl zasypán nejstarší pražský podchod. Byl pod Malovankou: