Napotřetí obří náklad nestopla ani ledovka. V přístavu si počká na vodu

Počasí dopravci Dan-Czech Specialtransport, který nadměrný náklad přepravuje, nepřálo ani dnes, kdy se za deště na komunikacích tvořila ledovka.

„Možná nás to zpomalilo, ale větší komplikace to naštěstí nepřineslo. Dnes odpoledne bude náklad složen v mělnickém přístavu, kde vyčká na dostatek vody v řece a pak popluje do Hamburku,“ sdělil Marek Derka ze společnosti Dan-Czech Specialtranspor.

Jak dlouho bude náklad v Mělníku čekat, je podle Derky těžké odhadovat, může to být i několik týdnů.

Kvůli své výšce 7,35 metru musel být transport veden po silnicích 2. a 3. třídy. Vyrazit na dálnici nebo hlavní tahy nesměl, nevešel by se totiž pod dálniční mosty ani mýtné brány, které jsou ve výšce pěti metrů.

Bez problémů se neobešel ani při projíždění obcemi, kde se kvůli němu musely nadzdvihovat či přerušovat elektrické dráty a telefonní kabely. Kvůli kalamitě uvázl nejprve 28. listopadu na víc než měsíc ve Sloupu na Blanensku a pak jen o necelých třicet kilometrů dál v Kunštátu. Odtamtud se dostal po třech týdnech.

Jeho dnešní poslední část suchozemské cesty vedla z Kerska na Nymbursku do Mělníka.