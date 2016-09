Obyvatelé kritizují nový park Na Balabence, má více betonu než zeleně

Místo trávy betonové plochy a lavičky na nesmyslném místě s výhledem na rušnou silnici. Části obyvatel Prahy 9 se nelíbí podoba nově otevřeného parku Balabenka, který vznikl na místě vnitrobloku bytových domů mezi ulicí Sokolovská a náměstím Na Balabence. Ve čtvrtek ho slavnostně otevřelo vedení městské části a teď čelí kritice obyvatel.

„Vykáceli nám tady mladé zdravé stromy a místo nich tu máme betonové plochy, kterým padla za oběť čtvrtina trávníku,“ říká Rudolf Břichnáč, který vedení Prahy 9 zaslal jménem obyvatel několika domů v okolí nového parku kritický otevřený dopis. Radnice se však brání a tvrdí, že poměr zeleně zůstal stejný. Nejprve podle ní musí dorůst nově zasazené stromy.

V horní části parku Balabenka vzniklo také vyvýšené pódium, na kterém se nachází zmiňované lavičky s výhledem na dopravu a květináče. Některým lidem přitom vadí, že představuje zbytečnou překážku.

„Dříve tam byla pěšina směrem k tramvaji, teď musíme po cestě šplhat na pódium,“ stěžuje si jedna z místních obyvatel Jitka S.

Podle radního Tomáše Portlíka (ODS) však pódium vzniklo proto, aby spodní parkovou část oddělilo od rušné Sokolovské ulice. „Navíc nejde tak úplně o klasický park, ale spíše o veřejný prostor obklopený domy a základní školou, proto jsme k němu přistoupili tímto způsobem,“ vysvětluje Portlík.

Kde vzniknou další parky? Další nový park v Praze 9 nese jméno Pod Lávkou. Má rozlohu 1,5 hektaru a nachází se mezi ulicemi Ocelářskou a Freyovou. Otevřen má být příští týden ve čtvrtek.

V Praze 9 vzniká také park s několika rybníky v místě bývalé zahrádkářské kolonie Zahrádky.

První etapu výstavby má za sebou park u Prašného mostu v Praze 6, který vznikl po vybudování tunelového komplexu Blanka. Na přelomu příštího jara a léta se má rozšířit o dalších pět a půl tisíce metrů čtverečních směrem k Hradu.

Proměnou má ještě letos projít například park na Petříně. Obnoví se především asfaltové povrchy a částečně i historická dlažba. Praha plánuje i rekonstrukci veřejných toalet pod petřínskou rozhlednou. Park pod rozhlednou chce Praha opravit v roce 2017.

Letos na podzim má začít vznikat v Dubči lesopark s názvem Robotka, v roce 2017 lesopark V Panenkách v Běchovicích.

Praha projednává také projekty lesoparků Na Musile v Kunraticích a Arborka v Satalicích.

V metropoli je v současné době celkem 714 parků o rozloze 6 804 hektarů.

K tomu má magistrát v plánu vytvořit dalších 73 parkových ploch o rozloze 1 885 hektarů.

Na revitalizaci parku o rozloze téměř deset tisíc metrů čtverečních přispěla osmnácti miliony Evropská unie. Celková investice činila čtyřiadvacet milionů korun. Kromě laviček a květináčů přibyla také dvě velká dětská hřiště nebo fontána před budovou základní školy.

Ke kritice projektu se přidává také část radniční opozice, podle které je park zbytečně předimenzovaný.

„Připadá mi, jako by se vedení městské části snažilo proinvestovat co nejvíce evropských peněz. V parku jsou proto zbytečné betonové plochy anebo mraky nesmyslně umístěných a drahých laviček přímo u silnice, na kterých nikdo nebude sedět,“ tvrdí zastupitelka Dana Balcarová (Česká pirátská strana) a dodává, že projekt podle ní radnice s místními občany vůbec nekonzultovala.

To vedení městské části popírá. „Téměř polovině připomínek, které k podobě parku lidé měli, jsme vyhověli. Nemůžeme se ale zavděčit každému,“ říká radní Zdeněk Davídek (Pro Prahu), do jehož kompetence čerpání evropských peněz spadá.

„Projektant podle mě odvedl dobrou práci a peníze byly investovány smysluplně,“ dodává. Za pravdu mu dávají někteří obyvatelé Prahy 9, kteří k podobě parku nemají výtky. „Myslím si, že se úprava povedla. I dětem se tu líbí,“ říká místní občan Martin Stehno.

„Zmizely příjezdové cesty“

Dalším cílem kritiků je to, že revitalizace parku znemožnila obyvatelům vjezd automobilem k jednomu z domů. Místo příjezdové komunikace je tam nyní chodník. „Byla to jediná příjezdová cesta ke vchodu, takže když teď budou obyvatelé něco stěhovat a zaparkují před vlastním vchodem, hrozí jim pokuta městské policie,“ říká Břichnáč.

Problém s chybějící příjezdovou cestou připouští i vedení Prahy 9, podle kterého za ním stojí chyba projektanta. Proto se radnice pokusí situaci ve spolupráci s občany řešit.

Podle slov radního Davídka je ve složité situaci. „Pokud si někdo v jedné větě stěžuje na to, že v parku chybí zeleň, ale zároveň ve druhé dodává, že by v něm chtěl mít silnici až ke vchodu, tak opravdu nevím, jak mu vyhovět,“ konstatuje radní a dodává, že chodci a park by měli mít před auty přednost.