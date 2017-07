Jako spát u kýblu s výkaly, popsal starosta pach sužující okolí Prahy

„Je to jako když si dáte do ložnice kýbl výkalů a máte v tom spát,“ popisuje nelibý zápach starosta Klecan Ivo Kurhajec. Na zápach si stěžují nejen obyvatelé Klecan, ale i dalších obcí a měst v okolí – Roztok, Větrušic, Zdib, Libčic nad Vltavou a dalších.

Záleží, odkud zrovna fouká vítr. Zdroj enormního zápachu je všem lidem v okolí jasný – odkaliště Drasty v Praze-východ patřící Pražským vodovodům a kanalizacím (PVK). Potrubím tam putují kaly z 15 kilometrů vzdálené Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV).

V Drastech se nechávají ve velkých otevřených nádržích vyhnívat a odvodňovat. Ačkoliv je odkaliště v Drastech umístěno již od 60. let a i dříve nárazově obtěžovalo své okolí zápachem, nikdy to nedosáhlo takové míry, jako v posledních několika měsících. Puch je nejen silnější, ale také trvalý. Zejména s příchodem teplých dnů zažívají místní obyvatelé peklo.

„Zápach začal během horkého léta roku 2015, kdy lidé v celé obci nemohli otevírat okna či pobývat na zahradách. V roce letošním se zápach, věřte, že naprosto odpuzující, objevuje téměř denně,“ napsala před pár dny místostarostka Větrušic Jana Dyčková vedení PVK.

Havarijní stav čistírny v Praze

Pražské vodovody a kanalizace nepopírají, že zápach pochází z jejich odkaliště v Drastech, ale současně upozorňují na to, že neporušují žádné normy ani zákony. Zvýšený zápach je podle nich zapříčiněn havárií ÚČOV na Císařském ostrově v Praze.

„Kalová pole v Drastech jsme nuceni intenzivněji využívat od října roku 2016 pro zvládání havárie v kalovém hospodářství ÚČOV vyhlášené 29. září minulého roku,“ uvedl generální ředitel PVK Petr Mrkos.

Havarijní stav, který trvá dodnes, byl podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) způsoben přítokem silně znečištěných odpadních vod, které narušily proces zpracování kalu. Od té doby je kal, který nezvládne ÚČOV technologicky zpracovat, v surovém stavu přečerpáván na Drasty.

„Pokud by tento kal nebyl čerpán na Drasty, došlo by následně ke snížení až pozastavení procesu čištění odpadních vod. To by mělo vliv na kvalitu vypouštěných odpadních vod s následným znečištěním řeky Vltavy,“ upozorňuje mluvčí ČIŽP Radka Burketová.

Zoufalství obcí povede k žalobě

Skutečnost, že jsou na odkaliště v Drastech posílány nezpracované kaly, je podle starosty Klecan, pod které vesnice Drasty spadá, zásadní změnou oproti minulým letům.

Kalové hospodářství Drasty Zařízení v Drastech slouží od 60. let minulého století a je nedílnou součástí Ústřední čistírny odpadních vod Praha.

a je nedílnou součástí Praha. Ke zpracování surového, a tedy i velmi zapáchajícího kalu je zařízení využíváno jen ve výjimečných situacích jako poslední pojistka v případě havarijních stavů .

. Poslední čerpání surového kalu na Drasty proběhlo letos v květnu, kdy bylo nutné načerpat přibližně 1,3 tuny kalu. Areál má 21 kalových polí, v květnu jich bylo zaplněno téměř 18. Vyhnívání kalů trvá několik měsíců, následně je kal využíván v zemědělství.

„Surový kal v Drastech nikdy neměl být. Je to toxické a zdravotně závadné. To mě na celé věci vadí nejvíce. Už měsíce se o tom mluví, argumentuje se havárií, nikdo to ale ve skutečnosti neřeší. Žádný úřad nám nepomohl,“ zlobí se starosta Kurhajec. Klecany ve spolupráci s dalšími obcemi už podle něj připravují žalobu.

Hygienici ani ČIŽP na místě Drast však žádná pochybení ani nebezpečí nezjistili. Co se samotného zápachu týče, tak ten podle Burketové ani nebyl měřen, protože legislativa pro odkaliště tohoto typu nestanovuje žádný emisní limit na pachové látky.

Nepomáhá ani dezodorant

PVK se zápach snaží v omezené míře řešit. Kaly, které už jsou dostatečně odvodněné, odvážejí, přikročilo se k osevu intenzivních rostlin a používá se takzvaný dezodorační postřik, který by měl pachy neutralizovat. Podle místních obyvatel to nemá velký vliv. Ostatně i PVK zdůrazňují, že problém může vyřešit jen rekonstrukce ÚČOV na Císařském ostrově.

Podle pražské radní pro oblast životního prostředí Jany Plamínkové však příprava rekonstrukce zabere minimálně osm let.

„O problému v Drastech jsem se dozvěděla až toto pondělí. PVK to oznámilo s velkým zpožděním, překvapuje mě jejich laxní přístup,“ dodala Plamínková. Stejně tak čerstvá záležitost je to pro středočeský krajský úřad, který se se situací v Drastech teprve seznamuje. Přitom obce v okolí odkaliště už jsou zoufalé. Podle místostarostky Větrušic Jany Dyčkové není ani jisté, zda kaly nekontaminují půdu a spodní vodu a zda lidé nevdechují nějaké nebezpečné látky: „Všichni jsou skutečně frustrováni tím, že nevidí světlo na konci zapáchajícího tunelu.“