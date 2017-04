Praha 5 se odvolá proti povolení pro věžák a tři domy na Barrandově

Na okraji barrandovského sídliště nedaleko Prokopského údolí již společnost Finep v minulosti pět domů nazvaných Kaskády postavila. V druhé etapě usiluje o povolení pro stavbu dalších sedmi bytových domů.

S vyřizováním potřebných razítek pro první tři je o kousek dál. Pro sedmnáctipatrový věžák a další tři bytovky, které mají následovat a v nichž má dohromady vzniknout přes 230 bytů, vydal stavební úřad Prahy 5 územní rozhodnutí v půli dubna. Radní se však shodli, že úředníci jejich námitky vůbec nevyslyšeli, a hodlají se proti vydanému územnímu rozhodnutí odvolat.

„Samospráva podala v rámci územního řízení námitky, ty však nebyly vzaty v potaz. Výbor územního rozvoje doporučil radě, aby podala odvolání, což v každém případě učiníme,“ uvedl starosta Pavel Richter (TOP 09).

Nedostatky projektů radní spatřují hlavně v nedodržení požadavku čtyřicetiprocentního podílu jiné funkce, tedy že developer počítá s menším podílem prostor pro služby a občanskou vybavenost, než stanovuje územní plán. Stavební úřad však domy povolil na základě takzvané výjimečné přípustnosti.

Dále podle radnice není dostatečně zajištěno parkování. „Radní také nesouhlasili s postupným schvalováním jednotlivých etap celku Kaskády Barrandov s tím, že investor by měl záměr projednat v územním řízení jako celek, aby mohly být komplexně řešeny všechny atributy a funkce důležité pro životaschopné město,“ uvedla radnice na webu.

Podobné nedostatky projektu vytýká i společenství vlastníků jednotek z domu Kaskády Barrandov III, který společnost Finep v oblasti postavila mezi prvními.

S projekty developerů počítá studie

Počet parkovacích míst, které musí developer zajistit, stanovuje zákon. Odvíjí se od velikosti a dispozičního řešení bytů.

„V našich dřívějších etapách projektu v této lokalitě máme dosud volná parkovací místa v domech, které jsme zde realizovali. Kapacita parkovacích ploch u projektů je i v tomto případě dostačující, případně lze využít právě volných ploch u předchozích etap,“ uvedl již dříve na dotaz iDNES.cz mluvčí společnosti Finep David Jirušek.

Názorná mapka ukazující umístění již vyprojektovaných záměrů, které tvůrci zapracovali do územní studie Barrandova.

Radnice Prahy 5 si před nedávnem nechala zpracovat novou územní studii dalšího rozvoje území. Podle ní by mezi Barrandovskou radiálou a Prokopským údolím mohlo v budoucnu vyrůst až osmdesát bytových domů uspořádaných do bloků a do nich by se mohlo nastěhovat až osm tisíc lidí (psali jsme o tom zde).

Kvůli podobě zpracované studie radnice sklidila kritiku například ze strany Spolku Za lepší Barrandov, jemuž vadí, že radnice nechala záměry Finepu a dalších developerů do studie zapracovat.