Praha chce zklidnit Malou Stranu, zvažuje sloučit pruhy pro tramvaje a auta

Na změnách pracuje magistrát i radnice Prahy 1. Radní v úterý odsouhlasili pokračování příprav rekonstrukce Malostranského náměstí, jehož novou podobu připravil Atelier Hájek.

Souběžně také běží plány na úpravy území mezi mostem Legií a Újezdem. Oba projekty citelně omezí pohodlí řidičů při cestě skrz Malou Stranu.

„Chceme využít toho, že existuje objízdná trasa tohoto území pomocí tunelu Blanka, a úpravy směrovat tak, aby tato místa řidiče nelákala, pokud tam nemají cíl nebo začátek své cesty,“ líčí náměstkyně primátorky Petra Kolínská (zelení).

Nepříjemná cesta, méně řidičů

Otevření tunelového komplexu se na počtu vozů na Malé Straně ostatně už projevilo. Před jízdou centrem však preferují Blanku zejména řidiči cestující ze severu.

„Z opačné strany je do tunelu horší nájezd, jelikož řidiči musí na Smíchově dost kličkovat, aby se do něj dostali,“ vysvětluje menší pokles dopravy ve směru z jihu náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Praha však chce území zklidnit ještě více.

Z vedení města dokonce zaznívaly názory, že by do části Malé Strany měly být umístěny značky, které vjezd řidičům zakážou, vyjma těch, kteří v lokalitě bydlí či pracují. Proti takovému řešení je však třeba Praha 1.

„Než aby se vymezovalo, kdo do této zóny smí, to zatím spíše směřuje ke stavebním úpravám, díky kterým bude průjezd lokalitou pomalý a pro řidiče nepříjemný,“ říká Kolínská.

Jednou takovou úpravou má být změna uspořádání vozovky v oblasti Újezdu. Těsně za odbočením do Zborovské ulice ve směru od mostu Legií mají totiž nově auta i tramvaje jezdit Vítěznou ulicí ve společném pruhu a pokračovat tímto způsobem až na Malostranské náměstí.

Řidiči tak budou častěji a déle čekat za tramvajemi, zejména v zastávkách. „Lidé budou vědět, že projíždět touto historickou částí je pro ně pomalejší a méně pohodlné než cesta tunelem,“ říká Richard Bureš (ODS), místostarosta Prahy 1.

V oblasti by podle něj měla být navíc snížena povolená rychlost na třicet kilometrů v hodině. Nově umístěné cedule by pak řidiče informovaly o rychlosti průjezdu Malou Stranou. „Když zjistíte, že tunelem budete v Dejvicích za osm minut a rovně Karmelitskou za dvacet minut, kudy pojedete?“ ptá se Bureš.

Kromě zklidnění dopravy by podle něj mělo spojení pruhů pro tramvaje a auta umožnit i rozšíření chodníků a celkovou obnovu dnes nepříliš vábné Vítězné ulice.

Stromy a fontána až příští rok

Další dopravní opatření Praha zvažuje na Malostranském náměstí, na jehož rekonstrukci chce město získat stavební povolení ještě letos. První práce by mohly začít příští rok. Už loni v červenci z prostranství zmizelo parkoviště.

„Chceme na náměstí doplnit stromy, vodní prvek či sjednotit úroveň jeho plochy tak, aby tam bylo co nejméně bariér,“ říká Kolínská. Mimo tyto zásahy by však mohlo dojít i k omezení tamní dopravy.

Součástí dopracované studie, kterou v úterý projednávali radní, jsou tři návrhy, jak toho docílit. Z nich si teď Praha vybírá. „Zatím je shoda na tom, že se nebude hýbat s kolejemi a nebudou se na ně ani pouštět vozidla,“ dodává Kolínská.

S tím souhlasí i Dolínek. Zejména proto, že náměstím projede tramvaj každých 48 vteřin a v podjezdu do Letenské ulice si navíc musí soupravy dávat přednost.

„Z bezpečnostních a dopravních důvodů proto nemůžeme auta pouštět na náměstí rovně z Tomášské ulice, protože by najížděla tam, kam se mají vejít tramvaje,“ říká náměstek.

To však v zásadě vyřazuje první a třetí návrh, které s auty na kolejích počítají. V tom prvním by po nich totiž jezdila vozidla v obou směrech a do horní části náměstí nad kostelem svatého Mikuláše by směla nově jen vozidla rezidentů a zásobování. Právě tudy dnes náměstí objíždějí řidiči, kteří cestují ze severu. Třetí návrh na koleje vysílá z Tomášské ulice jen řidiče ze severu a ty z jihu ponechává ve vlastním pruhu, jak je tomu dnes.

Jako nejpravděpodobnější se tak podle Dolínka zatím jeví prostřední varianta, která veskrze zachovává dnešní dopravní řešení, a tedy i tramvaje oddělené od aut. Řidiči přijíždějící ze severu by dál objížděli náměstí po jeho vrchní straně. I tento návrh počítá se změnami zejména v horní části náměstí, kde by mělo ubýt parkovacích míst.

Naproti tomu radnice Prahy 1 preferuje třetí variantu. Tedy tu, ve které řidiči jezdí jen po spodní části náměstí v jednom směru po kolejích. „Myslíme si totiž, že má-li se nějaké místo zklidnit a mají se tam konat kulturní akce, je to vrchní část náměstí, ne ta spodní,“ říká Bureš.

Dodává, že je třeba provést další měření dopravních vztahů, které odhalí, zda nebude Valdštejnská ulice kvůli společnému provozu tramvají a aut na Malostranském náměstí ucpaná až na Klárov.

Zatím tedy není zcela jasné, ke kterému řešení se magistrát přikloní. Podle Kolínské o tom budou radní znovu jednat v polovině února.