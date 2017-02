Mám na účtu spoustu peněz, snažil se opilý řidič podplatit policisty

Třiačtyřicetiletého řidiče mercedesu zastavili policisté 4. ledna v jednu v noci v Tupolevově ulici v Praze 9. Při kontrole provedli orientační dechovou zkoušku, která ukázala přes dvě promile alkoholu.

„Řidič uvedl, že by chtěl situaci vyřešit jinak, a že má na účtu spousty peněz. Tuto nabídku pak ještě nejméně dvakrát zdůraznil,“ sdělil policejní mluvčí Jan Daněk.

Policisté proto muže převezli na policejní služebnu. Nyní je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení.

Jiný řidič se snažil policisty podplatit jen o pět dní později. Hlídka ho zastavila 9. ledna v Praze 4 v ulici K Libuši, a to také hodinu po půlnoci. „Provedenou lustrací v evidenci policisté zjistili, že má třicetiletý řidič volva soudem uložený zákaz řízení motorových vozidel, a to až do konce roku 2017,“ uvedl Daněk.

Poté, co muži vyšel pozitivní test na drogy, vytáhl dvě dvoutisícové bankovky a chtěl je dát policistům s tím, že je to dárek. „I v tomto případě vše skončilo předvedením na policejní služebnu a zahájením trestního stíhání pro trestné činy podplácení a maření úředního rozhodnutí a vykázání,“ dodal Daněk.

Dalšího hříšníka řešili policisté 15. ledna, kdy šedesátiletý řidič BMW nadýchal půl promile alkoholu. Poté přiznal, že před jízdou vypil jedno pivo a začal policisty přemlouvat, aby celou záležitost neřešili. Nakonec jim vrazil do ruky tisícovku (více zde). I tomuto řidiči hrozí šest let vězení.