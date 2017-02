Opilý řidič naboural, skončil ve výloze pizzerie

Nehoda se stala kolem deváté hodiny večer na křižovatce ulic Kutnohorská s Dolnoměcholupskou.

Řidič fabie nejdříve naboural do tmavého passatu, náraz vůz odmrštil do výlohy tamní pizzerie.

„U řidiče byla zjištěna přítomnost alkoholu, první zkouška ukázala nad jednu promile, druhá pod promile, přesnou hodnotu určí provedené krevní testy,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Tři lidé utrpěli při nehodě zranění a byli převezeni do nemocnice.

„Ošetřili jsme dva muže ve věku 51 a 62 let a ženu ve věku 49 let. Po ošetření byli všichni tři se zhmožděním hrudníku převezeni na chirurgii do vinohradské nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranářů Dominik Horn.

Dodal, že se jedná o zranění, které je po nárazu typické, když jsou lidé připoutáni bezpečnostním pásem. Příčinu a okolnosti nehody nyní vyšetřuje policie.