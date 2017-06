Eskalátory u metra Veleslavín nakonec budou, nosiče nahradí příští rok

18:13 , aktualizováno 18:13

Ve stanici metra A Veleslavín, kde přestupují turisté na Letiště Václava Havla, nakonec budou dva eskalátory. Instalovány by měly být do 30. dubna příštího roku. Pražský dopravní podnik nyní dokončuje projekt, samotná stavba by mohla začít letos v listopadu.