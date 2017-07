Oprava zavřela na dva roky Negrelliho viadukt. Vlaky musí jinudy

12:17 , aktualizováno 12:17

Vlaky na pražském Negrelliho viaduktu vystřídali od úterní noci dělníci, a to na dva roky. Opravy změnily jízdní řád na dvou vlakových tratích - do Kralup či do Kladna. Most byl v provozu nepřetržitě téměř 170 let.