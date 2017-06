Pacienty nahradili zedníci. Nemocnice čekají opravy za desítky milionů

Dlouhá fronta až na chodbu, nemožnost si sednout ve stísněných prostorách, nervozita. Nic, co by nemocným lidem pomáhalo. I tak to ale dosud vypadalo v prostorách mladoboleslavské nemocnice, kde pacientům odebírají krev pro nutná vyšetření. Tomu bude brzy konec. Nemocnice totiž odběrové místnosti zcela přestaví.

Pacienty teď nahradili zedníci a stavební stroje. A to nejen v Mladé Boleslavi, ale i v dalších středočeských nemocnicích. V Benešově dokonce rozjeli největší investice za poslední roky. Postaví tam nové oddělení následné péče a opraví dětský pavilon.

Mladá Boleslav se do investice pustila i přes loňskou vysokou ztrátu hospodaření kolem 70 milionů korun. Bylo to už nezbytné. „Je pravda, že dosavadní odběrová místnost byla ve stísněných prostorách a lidé často stáli v dlouhých frontách na chodbě nemocnice,“ přiznává její mluvčí Hana Kopalová.

Pacienty čeká vyvolávací zařízení

Nový ředitel nemocnice Ladislav Řípa se proto pustil do rekonstrukce, v těchto dnech začala. „Vybudování nových odběrových místností a jejich vybavení vyjde na 7 milionů korun, žádáme přitom o dotaci Středočeský kraj,“ řekl Řípa.

V brzké době pacienty, kteří jsou už tak stresováni, že musí jít na odběr krve nebo moči, přivítá moderní prostor, který pojme více než 50 lidí. Čekání také zpříjemní vyvolávací zařízení a lidé nebudou muset stát ve frontě. O něco snadnější bude díky novým křeslům s polohovací rukojetí také samotný odběr krve. „Největší změnou bude přístup do čekárny přímo od hlavní vrátnice z třídy Václava Klementa,“ popsala Kopalová.

Od tohoto týdne jsou stávající odběrové místnosti dočasně přesunuty z budovy A do čtvrtého patra staré interní budovy v pavilonu D.

Letní údržba Většina středočeských nemocnic plánuje na léto tradiční údržbu. Budou malovat ambulance a provádět drobnější nezbytné opravy. Z toho důvodu také dojde k omezení provozu některých oddělení. Většina nemocnic bude pacienty informovat na svých webových stránkách. V Mladé Boleslavi nejvíce prací provedou na začátku července během hromadné dovolené Škodovky, kdy je ve městě nejméně lidí.

„Dále finišují přípravy centrálního příjmu, které si vyžádají několik stavebních úprav. Tomu předcházelo stěhování ambulancí v rámci budovy tak, aby se uvolnily potřebné prostory. Plánujeme vše spustit na podzim,“ dodává Kopalová.

Dlouhodobě mladoboleslavskou nemocnici trápí stav oddělení gynekologie a porodnictví, které sídlí ve staré nevyhovující budově. Zájem o porody je tady přitom stále velmi vysoký, stejně jako v Příbrami.

Tam už ale s komplexní rekonstrukcí porodních sálů začali a v brzké době ji dokončí. Spolu s touto investicí rozšiřují lůžkové oddělení novorozenců a matek v šestinedělí. „Důvodem je, že na rozdíl od ostatních nemocnic v České republice se nepotýkáme s úbytkem počtu porodů, ale naopak s nárůstem,“ uvedl mluvčí Nemocnice Příbram Martin Janota.

Obdobnou investici připravují také v Kolíně. Příprava na rekonstrukci porodnice a gynekologického oddělení je ve finální fázi. „Přinese pacientkám větší komfort hodný úrovně 21. století,“ slibuje Stanislava Kubincová, mluvčí Nemocnice Kolín.

Největší investici za poslední roky realizují v Benešově. Pokračuje tam výstavba nového oddělení následné péče v prostorách bývalé střední zdravotnické školy (SZŠ) a nového dětského oddělení v pátém patře interního pavilonu.

„Všechno jede podle časového harmonogramu, také práce na dětském oddělení konečně nabraly rychlejší tempo oproti dřívějšímu zpoždění a i zde předpokládáme, že bude splněn termín kolaudace,“ říká předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Pavel Pavlík. Věří, že obě oddělení za celkem 53 milionů budou otevřena v září.

Kromě toho v Benešově pokračuje budování spánkové laboratoře na oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku. Tato laboratoř na monitorování tzv. spánkové apnoe bude patřit mezi ojedinělá pracoviště v celém Středočeském kraji.

Zlepšení i pro zaměstnance

Kromě toho se nemocnice, které se potýkají s nedostatkem personálu, musí starat o investice pro zaměstnance. Například v Kolíně po prázdninách otevřou novou svobodárnu včetně studijního centra.

V Příbrami zase chtějí ještě letos opravit a zateplit ubytovnu pro zaměstnance a zlepšit tak jejich komfort bydlení. V Mladé Boleslavi plánují modernizaci kuchyně a jídelny pro personál.