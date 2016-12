Praha se napřesrok zaměří na menší projekty, metro a radiála musí počkat

Praha chce v příštím roce vydat na investice do dopravní infrastruktury dvě miliardy korun. Ačkoliv je to podle magistrátu jen zlomek částky, kterou by hlavní město skutečně investovat potřebovalo, situace se prý postupně zlepšuje.

„Praha má dluh na dopravní infrastruktuře 21 miliard korun, který byl v minulých letech pouze udržován, aby se nezvyšoval. Letos se nám jej však podařilo snížit,“ řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky a radní pro dopravu. Tento trend by prý chtěl udržet i v příštím roce.

Opravdu velké projekty, jako je například výstavba Radlické radiály, linky metra D, či například dostavba východní části Městského okruhu, však Praha v roce 2017 budovat nezačne.

„Tyto dlouhodobé projekty Pražané příští rok zcela určitě neuvidí. Vězte ale, že na jejich přípravě velmi intenzivně pracujeme a v příštím roce dáme maximum energie na to, abychom výrazně pokročili,“ řekl Dolínek. Dodal, že nechce dostat své následovníky do situace, kdy budou mít v šuplíku s rozpracovanými projekty zcela prázdno.

Skončí oprava Nuselského mostu

Menších projektů by však měl být v příštím roce dostatek. Úpravou má projít například hned několik stanic metra. Jako první je na řadě stanice Jinonice, do které zatéká voda. Její oprava již sice začala letos v prosinci, ale od 7. ledna bude stanice na více než šest měsíců pro cestující zcela uzavřena. Dopravní podnik (DPP) chce příští rok kompletně opravit i stanici Dejvická a další zastávky metra by se měly dočkat bezbarierových vstupů.

„Nejdále je připravena stanice Palmovka, kde bude na západní straně vybudován šikmý výtah a jiný, dosud nákladní výtah, se změní na osobní, který umožní vystoupit přímo u tramvajové křižovatky,“ říká Jan Šurovský, technický ředitel dopravního podniku.

Bezbariérový přístup bude DPP příští rok řešit i ve stanici Opatov. A také ve stanici Karlovo náměstí, kde se město s největší pravděpodobností přikloní ke dražší ze dvou navrhovaných variant a výtah ze stanice vyústí ve Václavské pasáži namísto ulice.

V metru budou příští rok také pokračovat výměny pražců, kolejí a výhybek. Neměly by však již způsobit tak dlouhé výluky jako letos.

DPP chce letos také zrekonstruovat tramvajové tratě v okolí křižovatky Palmovka a vozovny Kobylisy. Na začátku roku se silničáři vrátí i k opravě trati U Plynárny a v Nuselské ulici, kde letos TSK postavila přes potok Botič nový most. „Budeme pokračovat výměnou panelů v úseku v Chodovské ulici,“ říká Šurovský. Praha také v současnosti vykupuje pozemky pro stavbu tratí z Barrandova přes Holyni ke Slivenci a z Modřan do Libuše.

V příštím roce by měla navíc konečně skončit oprava Nuselského mostu trvající již šest let. V současnosti je na mostě rozkopaný pravý pruh směru k dálnici D1.

Magistrát zveřejní plán všech uzavírek

Podle Dolínka je také nutné zlepšit informovanost Pražanů o uzavírkách. Již brzy by měl magistrát vydat jejich podrobný plán pro rok 2017. „V lednu budeme schopni informovat Pražany o drtivě většině všech oprav, které budeme mít příští rok před sebou, včetně přesných termínů,“ slíbil Dolínek.

Již teď je jasné, že město příští rok začne s rekonstrukcí nábřeží Kapitána Jaroše, Karlova náměstí, či Patočkovy a Vršovické ulice, nebo hned desítky ulic ve Starých Bohnicích. Opravou by měla projít také ulice Vltavská na Smíchově, Husitská na Žižkově či Karoliny Světlé na Starém Městě, která je ve špatném stavu ještě po povodních z roku 2002.

TSK nyní vybírá zhotovitele stavby 8 metrů vysoké a 700 metrů dlouhé protihlukové stěny, která má vyrůst v ulici 5. května v úseku ulic Vyskočilova a Michelská.

Praha chce více investovat i do cyklistiky. Na Klárově se počítá s podjezdem pod Mánesovým mostem. Vzniknout by měla cyklostezka z Ruzyně do Hostivic či lávka na Císařský ostrov. Rozšířena bude trasa z Modřan do Zbraslavi.