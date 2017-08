Praha prohrává boj o světlo, antimonopolnímu úřadu se nelíbí smlouvy

Skrze městskou společnost TCP ve spolupráci s firmou PREdistribuce by se magistrát chtěl o osvětlení starat sám, ale bývalý provozovatel Eltodo na jeho kroky podává stížnosti k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

A úspěšně. Úřad minulý týden ohlásil, že definitivně zamítl odvolání druhé jmenované společnosti proti zákazu plnění smlouvy, kterou uzavřela PREdistribuce s magistrátem. Přestane tak zajišťovat dispečink a řešit poruchy a havárie osvětlení.

ÚOHS tak rozhodl, protože město uzavřelo loni 29. prosince smlouvu bez předchozího zveřejnění oznámení o výběrovém řízení na dobu neurčitou bez stanovené rozvazovací podmínky. Není tak zřejmé, kdy by k případnému rozvázání dohody mělo dojít.

Úřad ale uložil zákaz s šestiměsíčním odkladem. „Lhůta běží od 10. července, zatím fungujeme podle smlouvy dál. Od 10. ledna 2018 bychom měli přestat a další postup bude na vlastníkovi osvětlení, což je hlavní město, který to vyřeší jinak,“ odmítá mluvčí společnosti PRE Petr Holubec, že by nyní hrozily výpadky či kolapsy veřejného osvětlení.

Také městská firma má skončit

Ani v případě TCP ale není budoucnost zcela jasná. I u něj ÚOHS letos v březnu zatím nepravomocně rozhodl o tom, že je neplatná smlouva, kterou koncem loňského roku uzavřela s Prahou.

Podle úřadu k tomu došlo, přestože běžela jedna z blokačních lhůt stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek. Magistrát okamžitě prohlásil, že se odvolá. Definitivní verdikt v této věci oproti PRE ještě nepadl.

„TCP i nadále zajišťuje vybrané činnosti správy veřejného osvětlení. O zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení, včetně změny rozsahu činností, může rozhodnout pouze vlastník, tedy hlavní město,“ vysvětluje mluvčí TCP Monika Švarcová.

A právě vedení Prahy se zatím na dalším postupu nedohodlo.

Problémy kolem správy veřejného osvětlení řeší magistrát už několik let. Dlouhodobým správcem byla společnost Eltodo, které původní smlouva skončila poslední den roku 2013.

V tendru na dalších deset let za 1,8 miliardy korun vybralo ještě minulé vedení hlavního města firmu Eltodo Osvetlenie (součást skupiny Eltodo), v červnu 2015 ale ÚOHS výběr vítěze zrušil. Město tak od roku 2014 původní smlouvu s Eltodem prodlužuje vždy o rok na základě jednacího řízení bez uveřejnění.

Praha chce osvětlení obnovovat

Samo město pak loni v listopadu zrušilo celé výběrové řízení, radní pro správu majetku Karel Grabein Procházka (ANO) to zdůvodnil nutnou celkovou obnovou osvětlení. „Je morálně i fyzicky zastaralé a do budoucna potřebuje být modernizováno, proto jsme se shodli, že je dobré zmíněné řízení ukončit,“ prohlásil radní loni na podzim.

Město mělo vypracovat novou koncepci a od 1. července roku 2017 pak mělo mít veřejné osvětlení plně pod kontrolou a spravovat jej prostřednictvím své společnosti TCP. Než by ovšem byla schopná lampy sama obhospodařovat, mělo mít letošní první půlrok osvětlení naposledy na starosti ještě Eltodo.

Podle analýz by za tyto služby dostalo kolem 80 milionů korun, podle dřívějšího vyjádření Procházky ale byla nabídka firmy nad možnosti Prahy a obě strany se nedohodly. Proto i přes problémy muselo veřejné osvětlení už od ledna převzít TCP s pomocí PREdistribuce.

Magistrát chce v rámci projektů Smart Cities za provoz osvětlení ušetřit. Jen loni za něj zaplatil 165 milionů korun. I proto do budoucna plánuje postupnou obměnu tisíců lamp. Nově instalované chytré osvětlení by například měnilo svoji intenzitu podle pohybu chodců na ulici. Také by se samo rozsvítilo, až když by skutečně začala přicházet tma.

Moderní technologie by kromě toho nabízely také wi-fi připojení, nabíjení elektromobilů a elektrokol nebo by třeba měřily kvalitu ovzduší.