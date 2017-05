Část Pražačky vytlačí bytová zástavba, bojí se lidé a sepisují petici

Východní cíp parku Pražačka v Praze 3 poblíž zahrádkářské osady Na Balkáně využívají k rekreaci lidé, kteří bydlí v přilehlých panelových domech, i obyvatelé širšího okolí. Mezi travnatými plochami prochází také cyklostezka, ale místní se nyní obávají, že o tuto část zeleně v budoucnu přijdou.

Pozemky, na kterých leží část parku nad ulicí Kunešova a dětské hřiště při ulici Na Balkáně, mají být v chystaném Metropolitním plánu vedeny jako území určené pro bytovou výstavbu. Současný územní plán je přitom chrání jako zeleň, respektive přírodní rekreační plochy.

„Už jsme se kvůli tomu zúčastnili i jednání výboru pro územní rozvoj městské části, kde jsme požadovali nějaké stanovisko, protože ochranu zeleně má vedení radnice i v koaliční smlouvě. Bohužel však výbor nikdy nedošel k nějakému závěru,“ říká předseda Spolku pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně Jiří Lhoták.

Spolek proto sepsal petici, kterou se po sesbírání podpisů od půl procenta obyvatel městské části musí podle zákona zabývat na svém zasedání zastupitelstvo. „Požadujeme zachování zeleně na uvedených územích a jejich nezastavitelnost jakoukoliv výstavbou,“ píše se v petici, kterou už podepsalo více než 1 500 obyvatel Prahy 3, a která je tudíž pro zastupitele závazná.

Petenti požadují po zastupitelstvu, aby přijalo stanovisko odpovídající jejich požadavkům, kterým bude připomínkovat vznikající Metropolitní plán během jeho projednávání s městskými částmi.

Pozemky, na kterých je nyní dětské hřiště, patří hlavnímu městu. Případná bytová výstavba, které se místní obávají, by tak musela být z popudu magistrátu a znamenala by zlikvidování hřiště, což není příliš reálné.

Jiná situace je u pozemků mezi hřištěm na discgolf a ulicí Kunešova. Ty vlastní rodina majitelů, kteří pozemky získali v restituci a v současné době je jako zeleň pronajímají městské části.

„Je logické, že majitelé budou chtít pozemky prodat investorům poté, co je Metropolitní plán zhodnotí na stavební pozemky,“ myslí si Lhoták.

Jeho obavy sdílí také předseda opozičního zastupitelského klubu Žižkov (nejen) sobě Ondřej Rut (Zelení). „Jakmile pozemky nebudou chráněny jako zeleň, tak dříve nebo později dojde k jejich zástavbě,“ říká.

V případě, že se bude věc projednávat na červnovém zastupitelstvu, chce opozice navrhnout usnesení, aby městská část v rámci projednávání Metropolitního plánu požádala o zakreslení pozemků mezi zeleň.

„Berme v potaz také vlastnické právo“

Podle starostky Prahy 3 Vladislavy Hujové (TOP 09) nepochází podnět na zařazení pozemků v Metropolitním plánu do zastavitelného území ani od městské části, ani od majitelů. „Zakreslil to tak Institut plánování a rozvoje na základě pravidla, podle kterého se má v zastavěném území dodělávat uliční čára,“ říká.

Ani vedení radnice si podle Hujové nepřeje, aby v místě vyrostly bytové domy. „Byla bych ale ráda, kdyby se našla cesta, jak na těch pozemcích postavit třeba zázemí pro sousední dům dětí a mládeže nebo nějaké sportoviště,“ dodává s tím, že zatím není jasné, jak situaci řešit.

Odvolává se však na to, že současní majitelé deklarovali, že na pozemcích bytové domy stavět nechtějí. To však podle opozice není dostatečná záruka. „Vlastníci teď sice bytovou výstavbu odmítají, ale bylo by z jejich strany zcela legitimní, kdyby pozemky za deset let prodali třeba jako stavební parcely,“ oponuje Rut.

Podle Hujové je však potřeba vzít v potaz i vlastnická práva majitelů. „Petenti se odvolávají na svoje práva na zeleň, ale vlastně tím zasahují do cizích vlastnických práv. Rodina majitelů změnu územního plánu nevyvolala, ale stává se obětí toho, že chce někdo na cizím pozemku zeleň,“ konstatuje starostka.

Pokud autoři petice odevzdají dokument i s podpisy na radnici včas, bude téma Pražačky zařazeno do programu příštího řádného jednání zastupitelstva, které se koná 20. června.