U zříceniny Baba chce Praha 6 občerstvení, lidé zásahy do okolí odmítají

Kopec Baba je známý především díky kolonii funkcionalistických vil ze 30. let minulého století, zároveň je však unikátní krajinou rozprostírající se na jejím úbočí. Na skalnatém ostrohu nad Vltavou se vypíná romantická zřícenina obklopená loukami a lesy, které jsou součástí přírodního parku Šárka-Lysolaje. Nejen pro svůj přírodní charakter, ale i pro nádherný výhled na metropoli je místo mezi Pražany velmi oblíbené. Za hezkého počasí sem na vycházky i za odpočinkem přicházejí davy lidí.

Nejzachovalejší přírodní území Prahy Přírodní park Šárka-Lysolaje se rozprostírá na severozápadě hlavního města a zasahuje území městských částí Praha 6, Nebušice a Lysolaje. Jedná se o nejzachovalejší přírodní oblast na území Prahy a jeho základní osu tvoří Šárecký potok. Součástí je i osm zvláště chráněných území, mezi ně patří i přírodní památka Baba.

Atraktivní lokality chce využít Praha 6, která navrhla změnit územní plán tak, aby jí umožnil v místě vybudovat občerstvení nebo přímo restauraci, což dosud možné není. Má se tak stát těsně u hranice zvláště chráněné přírodní památky Baba. Radnice svůj krok vysvětluje tím, že současný stav vyhlídky neodpovídá jejímu významu. „Cílem městské části je podpořit navštěvovanost tohoto výletního místa a nabídnout lidem možnost dát si v takto příjemném prostředí kávu či si kulturně dojít na toaletu,“ říká mluvčí Prahy 6 David Polák.

Radnice ovšem zdůrazňuje, že plochy vedené v územním plánu jako louky a pastviny se mají změnit pouze na jinou formu zeleně, která by stavbu občerstvení umožňovala. V této souvislosti plánuje místostarosta pro územní rozvoj Martin Polách (ANO 2011) nechat zpracovat návrh úprav okolí, který by zahrnoval nový chodník pro pěší vedoucí k louce před zříceninou nebo doplnění laviček a odpadkových košů. Návrhy následně slibuje Praha 6 představit veřejnosti.

Petenti zásahy odmítají

Už teď je však jasné, že přinejmenším části obyvatel žijících v okolí se plán vůbec nezamlouvá. Podle nich je lokalita svou přírodou natolik vzácná, že jakýkoliv zásah by ji výrazně ohrozil. Vznikla už dokonce petice s cílem přimět radnici, aby svoji žádost na změnu využití pozemků vzala zpět. Autorkou je tamní obyvatelka Hana Kříženecká, která tvrdí, že podle odborníků zde některé druhy rostlin žijí už více než 10 tisíc let a přežily na tomto místě i poslední dobu ledovou. A teď prý jsou vinou městské části v ohrožení. „Nesouhlasím s tím, aby vzácnou přírodu kolem Baby někdo zničil kvůli vybudování restaurace,“ zlobí se Kříženecká.

Podle ní mezi nejvzácnější druhy rostlin, které se v okolí zříceniny vyskytují, patří křivatec český, který by údajně mohl vymizet, pokud by došlo k rozšíření chodníku pro pěší. Přilehlé louky jsou pak zase známé přítomností mnoha druhů hmyzu, například hrabalky stepníkové. Na skalách nad řekou žije kriticky ohrožená ještěrka zelená. „Protestuji proti tomu, že Úřad městské části Praha 6 chce kolem lokality Baba provádět takové změny, které by spolehlivě vedly k zániku mnoha prosperujících populací zdejších chráněných druhů,“ říká Kříženecká s tím, že se chystá dát podnět na Českou inspekci životního prostředí. Podle ní je současná péče o lokalitu dostatečná a citlivá.

Podobný názor zastávají i Zelení, kteří v Praze 6 sedí v opozici. „Nepovažujeme za vhodné, aby se na tomto místě budovalo poměrně velké restaurační zařízení. A na opravu chodníku a nové lavičky není potřeba měnit územní plán,“ sdělil bývalý radní pro životní prostřední a dnes řadový zastupitel Antonín Nechvátal. Podle něj by navíc změna územního plánu mohla znamenat další zástavbu v okolí, což vedení Prahy 6 striktně odmítá.