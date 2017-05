Miliardář chce park ve Vysočanech vyměnit za kanceláře. Místní jsou proti

Dlouho platily za průmyslovou oblast metropole. V posledních letech se ale Vysočany výrazně mění a vzniká zde nová bytová výstavba. Jejich přirozeným centrem je dnes náměstí Organizace spojených národů ležící bezprostředně vedle dopravních tepen, ulic Sokolovské, Kolbenovy a Freyovy u stanice metra Vysočanská.

Tvoří ho park se vzrostlými stromy, jenže nyní reálně hrozí, že většina zeleně v jižní části ustoupí novým kancelářím.

Podle platného územního plánu jsou zde totiž stavební pozemky a v majetku je má společnost STRM Beta, která patří pod skupinu CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka. Hodlá zde postavit tři pětipatrové bytové domy a šestipatrový kancelářský objekt s obchody ve spodních dvou patrech.

Projekt je nyní už před zahájením projednávání o územním rozhodnutí. „Předpokládaný harmonogram počítá se stavebním povolením v první polovině roku 2018, následovat bude přibližně dva roky trvající výstavba. Celý komplex tedy bude otevřen ve druhé polovině 2020,“ počítá mluvčí CPI Jan Burian.

Vzniknout by v místě mělo celkem 147 nových bytů s 268 parkovacími místy v podzemních garážích a 9,5 tisíce metrů čtverečních administrativních a obchodních ploch podél Freyovy ulice. Investor hodlá utratit více než 500 milionů korun.

Své plány poprvé veřejně představil včera vpodvečer na setkání s obyvateli Prahy 9. Mnohým z nich se ale záměr vůbec nelíbí a odmítají, že by se kus náměstí měl zastavět. Zároveň se obávají, že se zhorší dopravní situace a ubude parkovacích míst na ulicích.

Praze 9 pozemky 15 let nepatří

Proti se staví i místní občanské sdružení Krocan. Podle jeho členky a zároveň opoziční zastupitelky Dany Balcarové (Piráti) se v první řadě neměla radnice v roce 2002 pozemků vůbec zbavovat. Současným radním vyčítá, že na celkové řešení náměstí včetně parku nevypsali vlastní urbanistickou studii a neumožnili lidem, aby se k budoucí podobě důležitého prostoru vyjádřili.

„Jako členka komise územního rozvoje jsem požadovala, aby radnice projekt na zastavění velké části náměstí předem veřejně projednala s občany. To se však nestalo, a přestože developer projekt nyní představil, občané už nemají příliš možností, jak ho upravit,“ říká Balcarová.

Navíc upozorňuje, že také pro další část náměstí OSN existuje developerský záměr, takže se časem může centrální prostor Vysočan ještě zmenšit. Z původního parku by nakonec vznikl jen proužek zeleně přímo u vstupu do metra.

Podle Balcarové by se radnice měla pokusit odkoupit pozemky zpět a následně zažádat o změnu územního plánu tak, aby ani do budoucna zde nebyla jakákoliv výstavba umožněna. Místo toho naopak vládnoucí koalice ve složení ODS, TOP 09 a hnutí Pro Prahu novou zástavbu prosazuje, tvrdí opoziční zastupitelka. Že by Praha 9 aktivně podporovala developera v jeho zájmech, však odmítá místostarosta Marek Doležal (TOP 09).

„Městská část není nijak zainteresovaná v tomto projektu a jako takový je čistě soukromý,“ zdůrazňuje Doležal a dodává, že Praha 9 bude důsledně vyžadovat, aby nedošlo k žádným zásahům v místech, které jsou v územním plánu už vedeny jako zelené plochy. Námitky některých obyvatel Vysočan ke kácení stromů a úbytku místa pro odpočinek zase mírní samotná CPI.

„Není vůbec na místě hovořit o necitlivém zásahu, ale o revitalizaci území, přičemž s částečným užitím zeleně se počítá i v nové podobě tohoto území,“ upozorňuje mluvčí Burian. Podle jeho slov půlmiliardová investice přispěje k dalšímu rozvoji této části města.

Budoucnost náměstí OSN řešil už loni na základě rozhodnutí magistrátu také Institut plánování a rozvoje Prahy. V plánu je například posunutí tramvajové zastávky a doplnění městského mobiliáře. Nedalekou železniční trať by měla překlenout nová lávka pro pěší. Samotnému parku se ale studie nevěnovala.

Náměstí OSN je v současnosti především vytíženou dopravní křižovatkou. Nachází se zde rozlehlé obchodní centrum a budova radnice.