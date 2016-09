Praha chce auta přesunout na soukromé pozemky, o pomoc prosí soukromníky

Doprava je ale třaskavým tématem i z jiného důvodu. Kolony naštvaných řidičů v Dejvicích na Vítězném náměstí vyvrcholily v situaci, kdy starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) ve čtvrtek požádal zastupitele magistrátu, aby uzavřeli část tunelu Blanka. „Chceme uzavřít jen jeden výjezd na Prašném mostě ze směru od Břevnova. Auta z tohoto směru přejíždějí třídu Milady Horákové, a tím brzdí provoz ze Svatovítské ulice. Hodně by to ulevilo Kulaťáku,“ navrhl starosta. Uzavírka by to byla dočasná a skončila by v době, kdy bude hotová rekonstrukce Korunovační ulice. „Svatovítská je nyní jediná cesta z Bubenče a Dejvic, pokud to ovšem člověk nechce objíždět přes Ořechovku, kudy jsem musel dnes jet já, abych se z Prahy 6 vůbec dostal,“ argumentoval Kolář.

Pokus to však byl marný. Jeho návrh neprošel. Zato následovala slovní přestřelka mezi ním a náměstkem Petrem Dolínkem (ČSSD). Nejprve se sociální demokrat dozvěděl, že je viníkem dopravního kolapsu, následně si starosta Prahy 6 vyslechl výzvu k rezignaci. Oba výpady byly míněny v nadsázce.

Dolínek s řešením vedení šesté městské části nesouhlasí, zácpa by se podle něj jen přesunula do jiné části města. „Když uzavřeme výjezdy, stejně tam auta budou, ale dopraví se do Dejvic po povrchu a budou ničit život lidem, kterým se před rokem ulevilo,“ vysvětloval Dolínek, proč návrh Prahy 6 zamítl.