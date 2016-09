Bez záchytných parkovišť zóny v Praze zrušte, žádá Středočeský kraj

Zastupitelé pověřili středočeského hejtmana Miloše Peteru jednáním s hlavním městem, dotčenými obcemi, Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a Úřadem vlády o majetkoprávním vypořádání pro výstavbu parkovišť.

Středočeské zastupitelstvo také odmítlo záměr Prahy omezit tranzitní kamionovou dopravu na území metropole v souvislosti s nedokončeným silničním okruhem a požaduje, aby město od těchto plánů upustilo (zde).

Srpnové rozšíření zón placeného stání v Praze 5 a 6 komplikuje parkování Středočechům, kteří do metropole dojíždějí do zaměstnání. Kraj už před měsícem vyzval Prahu, aby zóny nezaváděla. Vedení města to tehdy odmítlo s odkazem na radnice, které si zóny přejí.

Předseda opoziční ODS Jan Skopeček novinářům řekl, že hejtman Miloš Petera (ČSSD) je v otázce zón, ale i výstavby chybějící části Pražského okruhu a záměru Prahy zakázat vjezd kamionům do města málo aktivní a pouze reaguje na magistrátní politiku.

Jde o selhání Krnáčové, tvrdí hejtman

Petera to odmítl. Pokládá ale za skandální, že mu nebylo umožněno účastnit se nedávného jednání pražské rady o těchto záležitostech. „Vidím to jako selhání a věřím tomu, že už se to nebude opakovat,“ řekl na adresu pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO). Podle Petery se už do věci vložil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), s nímž bude hejtman jednat tento týden.

Hejtman dnes podle Skopečka získal mandát celého středočeského zastupitelstva k tomu, aby s vedením Prahy mohl jednat důrazněji a lépe hájit zájmy lidí z regionu. Pokud Praha svůj postoj nezmění, mohlo by se podle Skopečka začít uvažovat o přemístění krajského úřadu mimo území metropole.

Krnáčová: Hejtman o zónách věděl, dělá si na nich kampaň

Proti nápadu zrušit platnost parkovacích zón se ohradila pražská primátorka Adriana Krnáčová. „Zóny primárně vycházejí vstříc lidem, kteří v Praze bydlí a platí daně. Není řešení je opět zastavit, aby ti residenti opět neměli kde zaparkovat,“ reagovala Krnáčová.

Podle ní se hejtman Petera snaží vzbudit pozornost před krajskými volbami. „Je zajímavé, že pan Petera s tím přichází jen pár dnů před volbami, přitom o jejich zavedení ví dlouhou dobu. Nehodlám se podílet na jeho kampani a také bych mu připomněla, že to byl právě Středočeský kraj, kdo dlouhou dobu blokoval dostavbu Pražského okruhu, zejména části 511,“ uvedla primátorka a dodala: „Ty věci spolu souvisí, protože okruh výrazně zlepší propustnost Prahy a to samozřejmě bude mít vliv i na parkování v okrajových částech města.“

Praha má asi dvě desítky záchytných parkovišť P+R s celkovou kapacitou přes 3000 stání. Nejvytíženější parkoviště jsou na metru C, třeba na Chodově nebo v Letňanech. Nejméně používané je to v Běchovicích.

Vedení města také plánuje komunikovat se soukromníky, na jejichž pozemcích by mohly v příštích letech nechat vybudovat záchytná parkoviště (více zde).